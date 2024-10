Selon une étude, les positions des bras couramment utilisées peuvent surestimer considérablement les valeurs de tension artérielle

Les chercheurs affirment que les résultats de leur étude soulignent l’importance de respecter les directives cliniques appelant à un soutien ferme des bras sur un bureau ou une autre surface lors de la mesure de la tension artérielle. Crédit : Tammy Brady



Une étude menée par des chercheurs de Johns Hopkins Medicine conclut que les méthodes couramment utilisées pour positionner le bras du patient lors des tests de pression artérielle (TA) peuvent surestimer considérablement les résultats des tests et conduire à un diagnostic erroné de l’hypertension.

Dans un rapport sur le étudepublié le 7 octobre dans JAMA Médecine Interneles enquêteurs ont examiné les effets de trois positions différentes du bras : un bras appuyé sur un bureau, un bras appuyé sur des genoux et un bras non soutenu suspendu au côté du patient.

Les chercheurs ont découvert que le support abdominal surestimait la pression systolique (le chiffre le plus élevé dans une mesure de tension artérielle) de près de 4 mmHg, et qu’un bras non soutenu suspendu sur le côté surestimait la pression systolique de près de 7 mmHg.

Les résultats confirment que la position des bras fait une « énorme différence » lorsqu’il s’agit d’une mesure précise de la pression artérielle, déclare Tammy Brady, MD, Ph.D., vice-présidente de la recherche clinique au département de pédiatrie de la faculté de médecine de l’université Johns Hopkins. Medicine, directeur médical du programme d’hypertension pédiatrique au Johns Hopkins Children’s Center, directeur adjoint du Welch Center for Prevention, Epidemiology, and Clinical Research et auteur principal de l’étude.

Et ils soulignent l’importance de respecter les directives cliniques appelant à un soutien ferme sur un bureau ou une autre surface lors de la mesure de la tension artérielle, ajoutent les enquêteurs.

Selon l’American Heart Association, près de la moitié des adultes américains souffrent d’hypertension artérielle, un diagnostic posé lorsque la force mesurée du sang circulant dans les vaisseaux sanguins est supérieure à ce qui est généralement considéré comme normal, en moyenne 120/80.

L’hypertension artérielle non traitée augmente le risque d’accident vasculaire cérébral, de crise cardiaque et d’autres maladies cardiovasculaires graves. Étant donné que l’hypertension peut provoquer des symptômes minimes, voire inexistants, un dépistage précoce et fréquent lors des examens de routine est considéré comme la pierre angulaire de la gestion de l’hypertension.

Dans la plupart des cas, des changements dans le mode de vie, tels que la perte de poids, une alimentation saine et l’exercice physique, ainsi qu’un traitement par divers médicaments, peuvent maintenir la tension artérielle sous contrôle.

Les dernières directives de pratique clinique de l’American Heart Association mettent l’accent sur plusieurs étapes clés pour une mesure précise, notamment taille de brassard appropriéeun support dorsal, les pieds à plat sur le sol avec les jambes non croisées et une position de bras appropriée, dans laquelle le milieu d’un brassard BP réglable est positionné au niveau du cœur sur un bras soutenu par un bureau ou une table.

Malgré ces recommandations, les chercheurs affirment que la pression artérielle est trop souvent mesurée avec des patients assis sur une table d’examen sans support de bras, ou inadéquat. Dans certains cas, un clinicien tient le bras ou le patient tient un bras sur ses genoux.

Dans la nouvelle étude de Johns Hopkins, les chercheurs ont recruté 133 participants adultes (78 % de Noirs, 52 % de femmes) entre le 9 août 2022 et le 1er juin 2023. Les participants à l’étude, âgés de 18 à 80 ans, ont été triés au hasard. dans l’un des six groupes possibles qui différaient selon l’ordre des trois positions assises des bras.

Les mesures ont été prises au cours d’une seule visite entre 9 h et 18 h. Avant que les mesures de tension artérielle ne soient prises, tous les participants ont d’abord vidé leur vessie, puis ont marché pendant deux minutes pour imiter un scénario clinique typique dans lequel des personnes entrent dans une clinique ou un bureau avant le dépistage. . Ils ont ensuite subi une période de repos assis de cinq minutes, le dos et les pieds soutenus.

Chaque personne, portant un brassard de pression artérielle sélectionné et dimensionné en fonction de la taille de son bras, a subi trois séries de mesures en triple avec un tensiomètre numérique, à 30 secondes d’intervalle.

À la fin de chaque série de trois mesures, le brassard a été retiré, les participants ont marché pendant deux minutes et se sont reposés pendant cinq minutes. Lors de la même visite, ils ont ensuite subi une quatrième série de mesures en triple avec leur bras appuyé sur un bureau, une série utilisée pour tenir compte des variations bien connues des lectures de la pression artérielle. Toutes les mesures ont été effectuées dans un espace calme et privé, et il a été demandé aux participants de ne pas parler aux chercheurs ni d’utiliser leur téléphone pendant la projection.

Les chercheurs ont découvert que les mesures de tension artérielle obtenues avec des positions de bras fréquemment utilisées dans la pratique clinique (un bras sur les genoux ou non soutenu sur le côté) étaient nettement plus élevées que celles obtenues lorsque le bras était soutenu sur un bureau, la position de bras standard recommandée.

Soutenir le bras sur les genoux a surestimé la pression artérielle systolique (le chiffre le plus élevé d’une lecture, ou la force du flux sanguin lorsqu’il est pompé hors du cœur, de 3,9 mmHg) et la pression artérielle diastolique (le chiffre le plus bas, ou la pression dans les artères lorsque le cœur est pompé hors du cœur). le cœur se repose entre les battements, de 4,0 mmHg. Un bras non soutenu sur le côté a surestimé la systolique de 6,5 mmHg et la diastolique de 4,4 mmHg.

« Si vous mesurez systématiquement la tension artérielle avec un bras non soutenu et que cela vous donne une TA surestimée de 6,5 mmHg, cela représente une différence potentielle entre une TA systolique de 123 et 130, ou de 133 et 140, ce qui est considéré comme une hypertension de stade 2 », déclare Sherry Liu, MHS, coordinatrice de la recherche en épidémiologie au Welch Center for Prevention, Epidemiology, and Clinical Research, Département d’épidémiologie, de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health et auteur de l’étude.

Les enquêteurs préviennent que les résultats de leur étude peuvent s’appliquer uniquement lors des dépistages avec des appareils automatisés de tension artérielle et peuvent ne pas s’appliquer aux lectures effectuées avec d’autres appareils de pression artérielle.

Cependant, dit Brady, les résultats suggèrent que les cliniciens doivent accorder une plus grande attention aux lignes directrices sur les meilleures pratiques et que les patients « doivent se défendre eux-mêmes en milieu clinique et lorsqu’ils mesurent leur tension artérielle à la maison ».

Plus d’informations :

JAMA Médecine Interne (2024). jamanetwork.com/journals/jamai … ainternmed.2024.5213

Fourni par la faculté de médecine de l’Université Johns Hopkins