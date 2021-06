Selon une étude, les personnes autrefois infectées par Covid-19 peuvent perdre de la matière grise au fil du temps

Une analyse des scintigraphies cérébrales de personnes une fois infectées par Covid-19 suggère un schéma cohérent de perte de matière grise au fil du temps, selon les chercheurs.

Les chercheurs affiliés à l’Université d’Oxford ont publié leurs résultats avant l’examen par les pairs sur medRxiv, en s’appuyant sur les données de la UK Biobank.

« Nos résultats concernent donc systématiquement la perte de matière grise dans les zones corticales limbiques directement liées au système olfactif et gustatif primaire », ou des zones du cerveau liées à la perception de l’odorat et du goût, ont écrit les auteurs.

L’équipe a comparé les scanners cérébraux effectués avant la pandémie aux scanners effectués environ trois ans plus tard chez 394 patients Covid-19 et 388 témoins appariés, rapporte Fox News.

Une analyse plus poussée a inclus 15 patients hospitalisés contre 379 personnes qui n’avaient pas été hospitalisées.

L’ensemble initial d’analyses prises avant la pandémie renforce les résultats, ont déclaré les chercheurs, car ils aident à différencier les effets de la maladie de Covid-19 des problèmes de santé préexistants des patients.

L’équipe a déclaré que les trois zones révélant une « perte significative » d’épaisseur et de volume de matière grise chez les patients de Covid-19 étaient le « gyrus parahippocampique, le cortex orbitofrontal latéral et l’insula supérieure », ajoutant plus tard que les « effets délétères les plus forts de Covid -19 pouvait être vu principalement dans l’hémisphère gauche ».

Les résultats de la comparaison des patients hospitalisés « n’étaient pas significatifs », mais les auteurs ont noté des résultats « comparativement similaires » au groupe plus large de patients Covid-19, « avec, en plus, une plus grande perte de matière grise dans le cortex cingulaire, central noyau de l’amygdale et de l’ammoniaque de la corne de l’hippocampe ».

L’équipe s’est arrêtée avant d’établir une relation causale en raison de la conception de l’étude, mais a toujours exprimé sa confiance dans les résultats.

« En utilisant des méthodes automatisées, objectives et quantitatives, nous avons pu découvrir un schéma spatial cohérent de perte de matière grise dans les régions limbiques du cerveau formant un réseau olfactif et gustatif », a déclaré l’équipe.

« Que ces changements anormaux soient la marque de la propagation de la maladie (ou du virus lui-même) dans le cerveau, ce qui peut préfigurer une future vulnérabilité du système limbique, y compris la mémoire, pour ces patients, reste à étudier », ont-ils ajouté. .

