Selon une étude, les hommes qui gagnent de plus gros chèques de paie sont moins susceptibles d’aider aux tâches ménagères

Selon une étude, les hommes mariés qui n’aident pas à la maison ont tendance à rapporter de plus gros salaires que les maris qui jouent un rôle plus important dans les tâches ménagères. L’étude menée par l’Université de Notre Dame dans l’Indiana, aux États-Unis, a montré que les hommes « désagréables » dans les mariages hétérosexuels sont moins utiles pour le travail domestique, leur permettant de conserver plus de temps et d’énergie à la maison, qu’ils peuvent investir dans leur travail et gagne plus.

Dans la psychologie contemporaine, « l’agréabilité » est l’une des dimensions des « Big Five » utilisées pour décrire la personnalité humaine. Il se réfère généralement à quelqu’un qui est chaleureux, sympathique, gentil et coopératif. Les personnes désagréables n’ont pas tendance à présenter ces caractéristiques, et elles ont tendance à être plus égoïstes et compétitives.

« Dans deux études, nous trouvons des preuves que les hommes désagréables ont tendance à gagner plus d’argent par rapport à leurs homologues masculins plus agréables parce qu’ils sont plus intéressés et moins utiles à leurs femmes à la maison, ce qui permet une plus grande implication dans le travail et, finalement, une plus grande payer », a déclaré l’auteur principal Brittany Solomon, professeurs de gestion au Mendoza College of Business de Notre Dame.

« Cet effet est encore plus fort chez les hommes désagréables avec des attitudes plus traditionnelles envers les rôles de genre et lorsque leurs épouses sont très consciencieuses, probablement parce que dans ces cas, leurs épouses prennent plus en charge la gestion du ménage et assument plus facilement les responsabilités », a ajouté Solomon.

Cependant, l’équipe a constaté que le caractère désagréable ne prédit pas la réussite professionnelle des hommes plus égalitaires, de ceux dont les épouses sont moins consciencieuses ou de tout homme en dehors des mariages de sexe opposé. « Bien que le caractère désagréable sur le lieu de travail puisse conduire certains employés au succès, ceux qui espèrent obtenir un salaire plus élevé devraient au moins hésiter avant de se pencher sur un personnage de lieu de travail désagréable », a averti Solomon.

« En effet, si un comportement de travail égoïste et moins communautaire était la seule clé pour un salaire plus élevé, alors les hommes désagréables auraient tendance à gagner plus, qu’ils soient mariés, comment ils considéraient les rôles de genre ou avec qui ils étaient mariés », a déclaré Solomon. mentionné.

En outre, la recherche suggère que les organisations reconnaissent le rôle que joue l’échange entre conjoints dans la réussite individuelle et souligne le potentiel pour les organisations de recentrer leurs efforts pour alimenter la participation au travail sur l’allégement du fardeau des responsabilités à la maison. Cela pourrait permettre aux employés de préserver des ressources qui pourraient ensuite être investies dans leur travail, a déclaré l’équipe.

Les résultats sont à venir dans la revue Personnel Psychology.

