Selon une étude, les familles américaines les plus riches gardent leur richesse pour elles-mêmes au lieu d’en générer davantage – RT USA News

Une majorité des familles américaines les plus riches ont choisi de conserver leurs actifs plutôt que de créer de nouvelles richesses, selon une enquête de l’Institute for Policy Studies, qui a tenté de déterminer comment les familles riches conservent leurs richesses.

Titré « Oligarques à la cuillère d’argent », la nouvelle étude a montré comment les 0,01 % des Américains les plus riches ont conservé leur richesse malgré ce qui est censé être des impôts élevés prélevés sur les ultra-riches. Alerte spoiler : ils ne produisent pas de biens utiles, ne dirigent pas d’usines, ne créent pas d’emplois ou tout ce qui n’a pas de sens – ils accumulent ce qu’ils ont et encaissent les gains en capital de leurs parents ou d’autres domaines ancestraux.

Grâce à la structure fiscale américaine, qui favorise fortement les bénéficiaires des richesses héritées, les descendants de familles riches n’ont eu aucun mal à cultiver leur trésor à la vue du fisc. La structure fiscale des États-Unis a muté au cours des trois dernières décennies pour favoriser encore plus les riches qu’auparavant, démentant ainsi le mythe d’une « ruissellement » économie. L’argent aux États-Unis ne fait pas que couler – il jaillit vers le haut avec la force d’un geyser.





« Les familles dynastiques américaines, anciennes et nouvelles, déploient une gamme de stratégies de préservation de la richesse pour concentrer davantage la richesse et le pouvoir – un pouvoir qui est déployé pour influencer les institutions démocratiques, déprimer l’imagination civique et truquer les règles pour enraciner davantage les inégalités. » a déclaré le rapport, avertissant que « Cet évitement fiscal signifie moins de soutien pour l’infrastructure sur laquelle nous comptons tous pour préserver notre santé, notre sécurité et notre qualité de vie. »

Étant donné que la grande majorité des donateurs politiques figurent parmi les 0,01 % les plus importants, il est difficile d’imaginer que les politiciens deviennent véritablement préoccupés par les effets néfastes du transfert de richesse obscène sur le peuple américain. Non seulement le code fiscal américain a progressivement évolué pour mieux convenir aux riches au cours du dernier demi-siècle, mais sur les 50 familles les plus riches répertoriées dans Forbes l’année dernière, 27 figuraient également sur la liste des 400 familles les plus riches du magazine depuis au moins 1983. Des groupes comme Oxfam tirent la sonnette d’alarme sur ce problème depuis des années – pour être largement ignorés. Qui veut gâcher la fête, après tout ?

Le 27 « familles dynastiques » en question ont vu leur richesse exploser à un taux dix fois supérieur à celui des familles régulières au cours des 37 dernières années, explosant de 1007%, passant de 80,2 milliards de dollars à 903,2 milliards de dollars, corrigé de l’inflation. Pendant ce temps, les impôts payés par les 0,01 % des milliardaires américains les plus riches ont chuté – en tenant compte de l’inflation – de 79 % en pourcentage de la richesse de ces oligarques.





