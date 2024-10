Selon une étude, les exercices intermittents le week-end ont les mêmes avantages pour le cerveau que les entraînements réguliers | Aptitude

Faire de l’exercice pendant le week-end apporte non seulement des bienfaits physiques comparables à ceux d’un entraînement régulier, mais est tout aussi bon pour votre cerveau, suggère une étude.

Des recherches ont déjà révélé que l’exercice physique est associé à une meilleure santé cérébrale et à un risque moindre de démence à un âge avancé.

Aujourd’hui, une étude portant sur plus de 10 000 personnes a révélé que les « guerriers du week-end » – les personnes qui ne faisaient de l’exercice qu’une ou deux fois par semaine – et ceux qui pratiquaient une activité physique plus régulière présentaient une réduction du risque de démence légère par rapport aux individus inactifs.

« Je pense que notre étude est une bonne nouvelle pour les personnes occupées du monde entier », a déclaré le Dr Gary O’Donovan. « Il s’agit de notre dernière étude sur les guerriers du week-end, et il devient de plus en plus clair que les avantages de faire de l’exercice une ou deux fois par semaine sont les mêmes que ceux de faire de l’exercice plus souvent. »

Le modèle d’activité physique du « guerrier du week-end » est devenu un sujet de recherche populaire. Entre autres travaux, une étude menée par le Dr Shaan Khurshid de l’hôpital général du Massachusetts à Boston a révélé que ceux qui font une semaine d’exercice en un ou deux jours ont un risque plus faible de développer plus de 200 maladies par rapport aux personnes inactives, les pratiquants réguliers souffrant de avantages similaires.

La recherche suggère que l’exercice intermittent pourrait également apporter des bienfaits au cerveau.

« Il s’agit de la première étude longitudinale qui montre que le modèle d’activité physique du week-end est également bon pour la santé mentale », a déclaré O’Donovan.

Écrire dans le British Journal of Sports MedicineO’Donovan et ses collègues rapportent comment ils ont analysé les données de l’étude prospective de Mexico, un projet de recherche dans lequel des personnes âgées de 35 ans et plus ont été interrogées pour la première fois entre 1998 et 2004, et pour la deuxième fois entre 2015 et 2019.

Les résultats de la première enquête ont révélé que, sur 10 033 participants, 79,2 % ont déclaré ne pratiquer aucun sport ou exercice, 7,2 % étaient des « guerriers du week-end » qui déclaraient faire de l’exercice une ou deux fois par semaine et 13,6 % faisaient de l’exercice plus régulièrement.

Dans la deuxième enquête, les participants ont été examinés pour les troubles cognitifs et la démence. Les résultats révèlent que 26 % de ceux qui ont déclaré ne faire aucun sport ou exercice lors de la première enquête répondaient aux critères de démence légère lorsque le seuil traditionnel était utilisé, contre 14 % des guerriers du week-end et 18,5 % du groupe régulièrement actif.

Une analyse plus approfondie, prenant en compte des facteurs tels que l’âge, le sexe, l’éducation, le revenu, le tabagisme et l’indice de masse corporelle, a révélé que le groupe des guerriers du week-end présentait un risque 25 % inférieur de démence légère par rapport au groupe inactif, tandis que le groupe régulièrement actif. présentait un risque inférieur de 11 %.

L’équipe a estimé que 13 % des cas de démence légère seraient éliminés si tous les adultes d’âge moyen participaient à un sport ou à de l’exercice au moins une ou deux fois par semaine.

Même si O’Donovan a déclaré qu’il n’était pas clair pourquoi le groupe des guerriers du week-end présentait un risque plus faible de démence légère que ceux qui faisaient de l’exercice plus régulièrement, il a déclaré que cela pourrait être dû à la nature de l’outil de dépistage, soulignant qu’il ne s’agissait pas d’un diagnostic clinique. . L’équipe a noté que les deux groupes actifs présentaient des réductions de risque de taille similaire par rapport au groupe inactif lorsqu’un seuil différent pour l’outil de dépistage était utilisé.

Khurshid, qui n’a pas participé à l’étude, a salué la recherche, notant que même si elle s’appuyait sur des exercices auto-déclarés qui peuvent être sujets à des erreurs, elle soutenait l’idée que les individus devraient pratiquer leur activité physique d’une manière qui leur convient.

« Cela s’ajoute au nombre croissant de preuves selon lesquelles une activité physique concentrée est associée à des résultats bénéfiques pour la santé et, dans ce cas, ajoute les déficiences cognitives à la liste », a-t-il déclaré.

En effet, Khurshid a déclaré que des travaux antérieurs avaient souligné que c’était le volume total d’exercice, plutôt que le modèle, qui importait le plus pour le risque de maladie.

« Vous devez donc faire de l’exercice plus longtemps avec moins de séances par semaine si vous voulez être un guerrier du week-end, afin de toujours bénéficier des volumes d’activité recommandés », a-t-il déclaré.