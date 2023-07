Selon une étude, les ex-footballeurs qui dirigent le plus le ballon ont un risque accru de développer une démence | Nouvelles du football

Les anciens footballeurs professionnels qui ont le plus dirigé le ballon lors des entraînements et des matchs se sont avérés plus à risque de démence.

La deuxième partie de l’étude FOCUS, commandée par la FA et l’Association des footballeurs professionnels, sur la fréquence des frappes et le risque de troubles cognitifs chez les joueurs professionnels masculins à la retraite a été publiée.

On a demandé aux répondants, qui étaient d’anciens footballeurs, combien de fois ils dirigeaient généralement le ballon pendant un match et une séance d’entraînement.

Ceux qui ont déclaré avoir dirigé le ballon six à 15 fois se sont avérés 2,71 fois plus susceptibles de marquer en dessous du seuil de test dans l’état cognitif, que ceux qui ont dirigé le ballon moins de cinq fois.

Les joueurs qui ont déclaré avoir dirigé le ballon plus de 15 fois étaient 3,53 fois plus susceptibles d’être à risque de troubles cognitifs.

Le journaliste principal de Sky Sports News, Rob Dorsett, explique comment le fonds pour les soins aux personnes atteintes de démence aidera les footballeurs à la retraite et leurs familles



Le PDG de PFA, Maheta Molango, a déclaré : « L’étude FOCUS soutient les preuves existantes soulignant la vulnérabilité accrue des footballeurs au déclin cognitif au cours de leurs dernières années.

« L’étude, commandée par la PFA et la FA, fournit des informations précieuses qui s’appuient sur les conclusions de l’étude FIELD et a exploré plus avant le lien entre le football professionnel, les effets à long terme de la tête et de la cognition.

« Il continuera d’être d’une importance vitale de développer la base de connaissances et la compréhension de cette relation afin qu’une action et des interventions efficaces puissent avoir lieu. Cela signifie des changements réels dans les pratiques d’entraînement et les protocoles des jours de match pour protéger le bien-être des joueurs, mais également les manières dont les anciens joueurs peuvent être soutenus.

« Cela nécessite une approche collective de tout le football. »

La FA s’est associée à la Société Alzheimer pour introduire des mesures favorables à la démence au stade de Wembley



L’étude a également montré que les anciens footballeurs professionnels qui avaient déclaré avoir subi des commotions cérébrales avec perte de mémoire étaient 3,16 fois plus susceptibles d’obtenir un score inférieur au seuil du test.

Les conclusions de l’étude FOCUS seront partagées à la fois avec la FIFA et l’UEFA, et la FA a réitéré son soutien à de nouvelles recherches dans l’ensemble du jeu pour aider à mieux comprendre la santé et le bien-être du cerveau des joueurs.

Le directeur général de la FA, Mark Bullingham, a déclaré : « Cette étude est une autre étape dans la compréhension de tout lien potentiel entre les troubles neurogénératifs et les anciens footballeurs professionnels. Depuis le financement de l’étude FIELD, nous avons continué à investir dans la recherche pour mieux comprendre le domaine et les facteurs de risque potentiels. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pleinement les problèmes et nous nous félicitons d’une approche globale pour y parvenir.

« Alors que nous nous efforçons de mieux comprendre la recherche médicale, nous continuerons à jouer un rôle de premier plan en tant qu’instance dirigeante en examinant la sécurité de notre jeu et en abordant les facteurs de risque potentiels qui peuvent être associés au football. Il s’agit notamment de la suppression de en-tête de la formation pour les enfants en âge d’aller à l’école primaire et des recommandations sur les limites pour tous les âges. Nous testons également la suppression complète de l’en-tête dans le football U12.

La Fondation des joueurs, anciennement la branche caritative de la PFA, a été critiquée par un organisme de bienfaisance qui a déclaré avoir dû intervenir pour offrir un soutien financier à trois anciens joueurs atteints de démence, car la Fondation a refusé de le faire.



« De plus, nous continuons à revoir nos protocoles de commotion cérébrale, qui sont considérés comme les meilleurs au monde. Dans le football, comme dans d’autres sports, la question de la gestion des commotions cérébrales doit être comprise.

« Bien qu’il n’y ait aucun doute sur les avantages globaux pour la santé de jouer au football, en s’attaquant aux facteurs de risque potentiels tout en continuant à investir dans la recherche médicale, nous ferons en sorte que des millions de personnes puissent continuer à profiter de notre sport national. »