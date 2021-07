L’image commune d’un dinosaure dans notre esprit est celle d’un énorme animal. Mais si l’on en croit les conclusions d’une étude récente menée par un groupe de chercheurs chinois, les dinosaures alvarezsaures étaient aussi petits qu’un poulet. Cette étude dirigée par Zichuan Qin, doctorant à l’Université de Bristol et à l’Institut de paléontologie et de paléoanthropologie des vertébrés à Pékin, a révélé que les dinosaures alvarezsaures avaient rapidement diminué de taille après s’être transformés en fourmiliers spécialisés il y a environ 100 millions d’années, a rapporté phys.org.

Zichun a analysé des dizaines de spécimens d’espèces de dinosaures s’étalant sur des millions d’années pour suivre ce changement de taille. Les alvarezsaures vivaient de la fin du Jurassique à la fin du Crétacé (il y a 160 à 70 millions d’années) dans de nombreuses régions du monde, notamment en Chine, en Mongolie et en Amérique du Sud. Pendant la plus grande partie de leur existence, les alvarezsaures étaient des prédateurs minces et à deux pattes qui mangeaient des lézards, des premiers mammifères et des bébés dinosaures comme régime alimentaire.

En analysant le spécimen, Zichun a appris que le spécimen plus ancien pesait de 10 à 70 kg, soit à peu près la taille d’une grosse dinde à la taille d’une petite autruche. Cependant, vers la dernière partie de l’évolution, le spécimen a montré que la taille des alvarezsaures était tombée à la taille d’un poulet et Zichun a conclu que c’était parce qu’ils étaient passés à la fourmilière.

L’un des superviseurs de Zichuan, le professeur Michael Benton de l’Université de Bristol, a déclaré que ce changement radical dans le régime alimentaire de l’alvarezsaur aurait pu être le résultat de la concurrence accrue pour la nourriture.

Il raconte qu’au Crétacé, l’écosystème évoluait rapidement et que les plantes à fleurs envahissaient le paysage. Les dinosaures ne se nourrissaient pas de ces plantes à fleurs mais ils ont conduit à l’explosion de nouveaux types d’insectes, notamment les fourmis et les termites. La restructuration des écosystèmes a été appelée la Révolution terrestre du Crétacé et elle marque l’émergence de forêts et de terres boisées de style moderne.

