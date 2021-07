Selon une étude, les coupes dans les allocations de chômage n’ont pas permis aux gens de retourner au travail

Un demandeur d’emploi remplit un formulaire de candidature lors d’un salon de l’emploi dans la restauration et l’hôtellerie à Torrance, en Californie, le 23 juin 2021. Eric Thayer/Bloomberg via Getty Images

Les retraits de l’État des programmes de chômage de l’ère pandémique n’accélèrent pas la reprise de l’emploi, selon une nouvelle analyse. Vingt-cinq États ont mis fin à leur participation à au moins certains des programmes depuis la mi-juin. Louisiane, le fera le 31 juillet. Ces mesures offraient une aide aux chômeurs de longue durée, aux concerts et aux autres travailleurs non éligibles aux prestations traditionnelles de l’État et augmentaient les salaires de 300 $ par semaine.

Les gouverneurs des États, en grande partie des républicains, ont déclaré que les fonds fédéraux empêchaient les bénéficiaires de chercher un emploi, ce qui rendait l'embauche plus difficile pour les entreprises et freinait la reprise économique. Cependant, les données du Census Bureau suggèrent que les bénéficiaires ne se sont pas précipités pour trouver un emploi dans les semaines qui ont suivi le premier lot de retraits de l'État, selon Arindrajit Dube, professeur d'économie à l'Université du Massachusetts Amherst. Plus précisément, la part des adultes recevant des allocations de chômage a fortement chuté (de 2,2 points de pourcentage) dans la douzaine d'États qui ont réduit le financement fédéral le 12 ou le 19 juin, selon Dube. Cela se traduit par une réduction de 60% du nombre de chômeurs dans ces États, a-t-il déclaré.

Comment éviter les erreurs coûteuses de Medicare Mais il n’y a pas eu d’augmentation correspondante de l’emploi au sein de ce groupe – en fait, la part des adultes ayant un emploi a diminué de 1,4 point de pourcentage au cours de la même période, selon Dube. (L’emploi a augmenté de 0,2 point de pourcentage dans les États qui n’ont pas mis fin aux avantages de la pandémie.) Ensemble, les données montrent qu’il n’y a pas eu d’augmentation immédiate de l’emploi après les suppressions, a déclaré Dube. Cependant, plus de temps et d’informations sont nécessaires pour analyser les effets à long terme des politiques de l’État, a-t-il déclaré. « Il n’y a pas de preuves précoces [federal benefits] étaient une grande contrainte [on jobs] », selon Susan Houseman, directrice de recherche au WE Upjohn Institute for Employment Research, qui a examiné les résultats.

le Analyse utilise les données les plus récentes sur les 18-65 ans de la Enquête sur le pouls des ménages, qui est disponible jusqu’au 5 juillet. Le Census Bureau publie de nouvelles données d’enquête toutes les quelques semaines. C’est l’une des seules sources d’informations en temps réel accessibles au public qui mesure à la fois le statut d’emploi et le versement des allocations de chômage, a déclaré Dube. Ses conclusions sont conformes aux récentes analyses publiées par le site d’emploi Indeed, qui a révélé que l’activité de recherche d’emploi était en sourdine dans les États qui ont réduit les prestations fédérales. C’est le contraire de ce à quoi on s’attendrait compte tenu de l’objectif politique, ont déclaré les économistes de l’entreprise. « On pourrait dire qu’il faudra peut-être plus de temps aux gens pour trouver un emploi que quelques semaines », a déclaré Houseman. « Nous devrons continuer à suivre [it]. »

Marché de l’emploi

Les discussions sur les pénuries de main-d’œuvre ont commencé sérieusement après le rapport sur l’emploi d’avril. L’économie américaine ajoutée 269 ​​000 nouveaux emplois ce mois-ci, environ un quart de ce que les économistes prédisaient. (La croissance de l’emploi s’est depuis accélérée pour atteindre 850 000 en juin.) Les grands écarts par rapport aux projections des économistes au cours des derniers mois suggèrent que le marché du travail ne fonctionne pas comme il le faisait avant la pandémie, selon Stan Veuger, chercheur principal à l’American Enterprise Institute, un groupe de réflexion de droite.

L’augmentation des allocations de chômage a probablement conduit au moins certaines personnes à rester à la maison au lieu de chercher du travail, a-t-il déclaré. Mais de nombreux autres effets jouent probablement également un rôle, a déclaré Veuger. Il a cité que les risques pour la santé de Covid demeurent; les horaires scolaires peuvent rendre difficile pour les parents de trouver un travail stable; les travailleurs qui ont déménagé n’ont peut-être pas encore déménagé; et les industries décimées mettront probablement un certain temps à se reconstruire. Les inquiétudes concernant le coronavirus sont la principale raison du manque d’urgence de la recherche d’emploi parmi les chômeurs, selon un récent rapport enquête menée par Indeed. Une augmentation des cas due à la variante delta menace de compliquer la reprise économique. « Je pense qu’il y a beaucoup de ces effets liés à la pandémie sur lesquels nous n’avons pas de prise », a déclaré Veuger. « Vous ne revenez pas immédiatement à l’ancien équilibre. » Les États ont également réimposé l’obligation de chercher du travail comme condition pour percevoir des allocations de chômage, ce qui rend plus difficile l’exploitation du système par les gens, a déclaré Houseman. Les États avaient suspendu ces exigences plus tôt dans la pandémie.