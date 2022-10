Selon une étude, les Britanniques DÉTESTENT être appelés «millenials» ou «Gen Z» et les trouvent offensants et inexacts

Selon une étude, des ÉTIQUETTES telles que millénaire et génération Z sont “inutiles” et ont souvent des connotations “inexactes”.

Une recherche portant sur 2 000 adultes a révélé que de telles étiquettes sont inacceptables selon 42 % d’entre elles, car elles sont trop larges et ne reflètent pas l’individualité d’une personne.

Les Britanniques ont dit qu’ils détestaient les étiquettes basées sur l’âge comme la génération Y ou la génération Z Crédit : Getty

Les trois quarts (76%) ont déclaré que leurs goûts changeaient tous les quelques mois – 51% affirmant être des personnes complètement différentes maintenant de qui ils étaient avant la pandémie.

Et c’est particulièrement frustrant pour les personnes interrogées lorsque les marques font des suppositions sur les clients uniquement en raison de leur âge – plutôt que de leurs goûts uniques.

Commandée par Adobe, la recherche a révélé que 50 % s’attendent à ce que les entreprises les contactent uniquement avec des informations pertinentes pour leurs intérêts actuels.

Mais 68% pensent que les marques sont aléatoires à cet égard.

Et on fait valoir que cela met en évidence la nécessité pour les entreprises d’adopter des technologies qui les aident à interagir avec les consommateurs en fonction de leurs intérêts à jour – telles que les plateformes de données client.

Le professeur Bobby Duffy, professeur de politique publique au Kings College de Londres, s’est associé à Adobe pour donner son avis sur les résultats.

Ils ont déclaré : « Cette étude montre que les étiquettes générationnelles sont pratiquement inutiles comme base pour fournir les services ou produits ciblés auxquels le consommateur d’aujourd’hui s’attend.

« Nous pouvons profiter de références culturelles similaires à des personnes qui ont grandi en même temps que nous.

“Mais fondamentalement, les gens s’attendent de plus en plus à ce que tout le monde – qu’il s’agisse de leurs pairs, des décideurs politiques ou des marques avec lesquelles ils interagissent – reconnaisse, comprenne et réponde à leur comportement individuel et à leurs préférences sur le moment.”

Parmi les personnes interrogées, seulement 11% ont déclaré que les marques réussissaient à suivre leurs préférences personnelles et à communiquer avec elles en fonction de leurs goûts et intérêts spécifiques.

L’étude réalisée via OnePoll a révélé que les communications personnalisées, telles que les produits de notification pour lesquels ils ont exprimé leur intérêt sont en stock, sont le type de correspondance qu’ils sont les plus heureux de recevoir (44 %).

En revanche, 21 % se contentent de recevoir des communications “ponctuelles” envoyées à tous les clients, telles que des invitations à une expérience VIP ou des informations sur les ventes, telles que les remises du Black Friday (21 %).

Suzanne Steele d’Adobe a ajouté : « L’ensemble du paysage socioculturel est en train de changer.

“Et les gens n’accepteront plus d’être stéréotypés ou catalogués – en particulier par les marques.

“Avoir la bonne plate-forme de données est essentiel pour s’assurer que les marques comprennent vraiment leurs clients.”