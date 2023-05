Selon une étude, les applications de livraison pourraient aider à lutter contre l’obésité en stimulant les options hypocaloriques

Les applications de livraison de nourriture pourraient aider à lutter contre la crise de l’obésité en mettant davantage en évidence les options à faible teneur en calories sur leurs sites, selon des recherches.

Une étude, présentée au Congrès européen de l’obésité à Dublin, impliquait la création d’une application de livraison de nourriture simulée et la réalisation de trois essais contrôlés randomisés impliquant 23 783 participants adultes.

Dans chaque essai, les participants ont été invités à choisir eux-mêmes un repas comme ils le feraient dans la vraie vie, puis le nombre de calories dans leur panier à la caisse a été mesuré.

La recherche a été dirigée par le Dr Filippo Bianchi et a été parrainée par Nesta, une fondation britannique et une organisation caritative en partie axée sur la santé. Il a examiné différentes interventions au sein de l’application, notamment la présélection de portions plus petites par défaut, le positionnement plus visible des aliments à faible teneur en calories et l’affichage des étiquettes de calories. Il y avait aussi un groupe de contrôle où l’application simulée n’avait aucun changement.

Les résultats montrent que pour les trois essais dans lesquels l’application a été modifiée, les achats impliquaient en moyenne un nombre de calories inférieur. Alors que le groupe témoin a acheté en moyenne 1 408 kcal, les trois essais ont enregistré des réductions allant jusqu’à 15 %.

L’utilisation des applications de livraison de nourriture, qui incluent Deliveroo et UberEats, a augmenté de 55 % depuis 2015, avec 25 millions d’adultes au Royaume-Uni qui les utilisent régulièrement.

Des études ont montré que les plats à emporter sont souvent riches en calories, 47 % des repas contenant au moins 1 000 kcal ou plus, soit environ la moitié de l’apport énergétique quotidien recommandé pour un adulte.

Les recommandations de l’étude incluaient que les applications de livraison de nourriture fournissent un filtre permettant aux utilisateurs d’activer et de désactiver les étiquettes de calories ; communiquer les apports énergétiques recommandés par repas et pas seulement par jour ; et évitez d’encadrer les messages ou le formatage des étiquettes de calories comme des jugements, par exemple en utilisant une police rouge.

Bianchi a déclaré que les résultats fournissaient « des preuves de preuve de concept encourageantes que de petites modifications dans les applications de livraison pourraient aider de nombreuses personnes à identifier et à sélectionner des aliments plus sains », ajoutant :. « Tester des initiatives similaires avec de vrais restaurants et des applications de livraison sera important pour évaluer l’impact à long terme de ces interventions dans le monde réel.

« Les applications de livraison pourraient atteindre des millions de personnes et nous aider à sélectionner des options alimentaires plus saines, et pourtant, il existe très peu de recherches sur ce qui fonctionne pour promouvoir des options plus saines et plus nutritives dans ces contextes ».

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a précédemment déclaré que la Grande-Bretagne était en passe de devenir la nation la plus obèse d’Europe. Dans un rapport majeur publié l’année dernière, il a déclaré que la croissance des applications de livraison de repas, en particulier pendant la pandémie, était à l’origine de la crise de l’obésité au Royaume-Uni.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, Anna Keleher, spécialiste du comportement chez Nesta, a déclaré: « Toute l’industrie a une responsabilité envers ses consommateurs et envers la santé publique, de sorte que plus les applications de livraison deviennent une part plus importante de ce gâteau, plus leur responsabilité augmente. ”

Un porte-parole de Deliveroo a déclaré : « Deliveroo est fier d’offrir aux consommateurs la meilleure sélection d’aliments de restaurants et d’épiceries partenaires dans leur région, et cela comprend une large gamme de choix sains. Nous permettons également aux consommateurs de trouver facilement des choix plus sains grâce à une navigation améliorée dans l’application, et aux restaurants d’afficher des informations sur les calories sur leurs menus »