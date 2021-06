Selon une étude, les anticorps formés à partir d’un vaccin sont beaucoup plus puissants que ceux issus d’une infection

Un test d’anticorps, effectué sur 989 travailleurs de la santé du KGMU et environ 500 donneurs de plasma par la King George’s Medical University (KGMU), a révélé que les anticorps formés après la vaccination étaient plus forts et duraient plus longtemps, tandis que ceux générés après l’infection ont disparu en moins de quatre mois. . L’étude a en outre révélé que l’immunité collective souhaitable qui peut briser la chaîne du virus ne peut être obtenue que par une vaccination de masse et non par le cours naturel de la transmission de l’infection. Dans l’étude en deux parties, dans laquelle les 989 travailleurs de la santé comprenaient des employés de classe quatre, des médecins juniors, du personnel et des professeurs seniors, 869 (88 %) avaient des anticorps. Sur 869, environ 73 pour cent avaient terminé un cycle de vaccination à deux doses et 13 pour cent avaient pris une dose. Les autres étaient ceux qui n’avaient pas pris de vaccins mais avaient contracté l’infection au cours des derniers mois.

Environ 61 professionnels de la santé n’avaient pas développé d’anticorps adéquats même après avoir pris les deux doses.

De même, 25 travailleurs avaient pris une dose mais n’avaient pas développé d’anticorps.

Les autres qui manquaient d’anticorps n’ont pas été vaccinés jusqu’à présent.

Sur les quelque 500 donneurs de plasma qui sont venus faire un don 14 jours à trois mois après leur rétablissement, seuls 50 % se sont avérés avoir des anticorps adéquats. Ces donneurs avaient soit perdu leurs anticorps prématurément, soit n’en produisaient pas assez.

Cela pourrait être dû à une faible immunité ou à une infection moins grave.

Le professeur Tulika Chandra, chef du département de médecine transfusionnelle, a déclaré: «Cela montre la probabilité de développer des anticorps adéquats qui durent également longtemps grâce à la vaccination, plutôt que de contracter l’infection de manière naturelle. Le pourcentage élevé d’anticorps dans ce groupe est un bon signe, faisant allusion à une immunité collective grâce à la vaccination. »

Elle a expliqué : « Généralement, lorsqu’une personne est infectée, les cellules de mémoire dans le corps stockent les informations de l’infection.

Par conséquent, même si des anticorps ne sont pas formés, on suppose que les cellules mémoire seront capables de combattre l’infection si une personne est à nouveau exposée au risque. Mais la deuxième vague a vu de nombreux cas de réinfections en raison desquels les scientifiques ont présumé que les cellules mémoires ne fonctionnaient pas bien en elles. »

Ce sont les résultats préliminaires de l’étude. La cible est un échantillon de 4 000 personnes qui peut apporter d’autres révélations. Certains des travailleurs de la santé vaccinés testés au premier tour seront à nouveau testés plus tard pour déterminer la longévité des anticorps développés grâce à la vaccination.

