Selon une étude, les anciens footballeurs trois fois plus susceptibles de souffrir de démence

Selon une étude commandée par l’Association anglaise de football (FA) et l’Association des footballeurs professionnels (PFA), les anciens footballeurs professionnels sont près de trois fois et demie plus susceptibles de recevoir un diagnostic de démence que la population générale.

Les résultats de l’étude, menée par l’Université de Nottingham, soutiennent des recherches antérieures selon lesquelles les anciens footballeurs pourraient être plus à risque de maladie neurocognitive.

Le nouveau rapport indique que 2,8% des footballeurs professionnels à la retraite de leur étude ont signalé une démence médicalement diagnostiquée et d’autres maladies neurodégénératives, contre 0,9% de la population générale.

Le Dr Charlotte Cowie, chef de la médecine de la FA, a déclaré: «L’étude FOCUS a travaillé avec un groupe établi d’anciens footballeurs professionnels qui participaient à la recherche et ont pu examiner leur santé cérébrale, et cela corrobore les conclusions précédentes de l’étude FIELD qui suggèrent un risque accru de maladie neurodégénérative chez les anciens footballeurs professionnels par rapport à la population générale.

« Il s’agit d’un domaine extrêmement complexe de notre jeu, mais nous nous engageons à travailler collectivement avec nos parties prenantes pour aider à développer nos connaissances dans ce domaine grâce à des analyses médicales et d’experts plus approfondies. »

La Football Association a été critiquée par les militants pour ne pas en faire assez pour aider les anciens joueurs souffrant maintenant de maladies neurocognitives.

Mais il a déclaré avoir introduit des directives sur les commotions cérébrales « à la pointe de l’industrie » qui ont restreint la pratique de la tête dans l’entraînement et interdit les têtes délibérées du niveau des moins de 12 ans.

« La FA a ouvert la voie en prenant des mesures pour aider à réduire les facteurs de risque potentiels dans le jeu (y compris) en établissant des directives de pointe sur les commotions cérébrales », a déclaré la FA dans un communiqué.

La sensibilisation aux commotions cérébrales dans le sport s’est accrue depuis que la Ligue nationale de football américaine a accepté un règlement d’un milliard de dollars en 2015 pour résoudre des milliers de poursuites intentées par d’anciens joueurs souffrant de problèmes neurologiques.

Cela a incité un certain nombre de sports à travers le monde, notamment le football, le rugby à XV, la ligue de rugby et le cricket, à renforcer leurs protocoles sur les commotions cérébrales.

