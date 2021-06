Selon une étude, le noyau de fer de la Terre sous la mer indonésienne devient de plus en plus déséquilibré

La Terre est pleine de mystères et de faits fascinants qui laissent toujours les chercheurs et les scientifiques intrigués. Dans un nouveau mystère qui se prépare sous nos pieds, les scientifiques ont découvert que le noyau de la Terre se déformait. Cependant, la raison de cette activité inhabituelle au cœur de la Terre n’a pas encore été trouvée. Selon un rapport en L’indépendant, des sismologues de l’Université de Californie à Berkeley ont découvert que le noyau de fer en plein milieu de la planète s’est développé de manière discrétionnaire sous la mer de Banda en Indonésie.

La croissance d’un côté du métal en fusion est le produit des cristaux de fer qui se forment lorsque le fer en fusion se refroidit. Cependant, pour une raison inconnue, le noyau ou le manteau extérieur de la Terre sous l’Indonésie provoque l’élimination de la chaleur à un rythme plus rapide que sur le côté opposé, sous le Brésil. Ce refroidissement inhabituel a accéléré la cristallisation du fer qui a entraîné une croissance inégale du noyau terrestre.

Les chercheurs pensent que la disparité dans la croissance du noyau terrestre pourrait avoir des implications sur le champ magnétique terrestre qui s’étend de l’intérieur de la Terre vers l’espace et interagit avec les vents solaires. Le noyau terrestre solide en fer est entouré d’un noyau externe fluide, puis d’un manteau de roche dure. La chaleur du fer en cristallisation et de la roche plus chaude dans le manteau se déplace plus haut vers la surface du manteau et du noyau externe, poussant le matériau plus froid en dessous. Ce mouvement est ce qui génère le champ magnétique.

Si le noyau interne perd plus de chaleur à l’est qu’à l’ouest, le noyau externe se déplacera également vers l’est provoquant un décalage mais si ce décalage entraînera un changement dans le champ magnétique terrestre, la concertation reste à estimer par les chercheurs. .

Alors que la Terre a peut-être plus de 4 milliards d’années, le noyau interne n’a qu’un demi-milliard à 1,5 milliard d’années. Le noyau interne contient un mystère bien connu de 30 ans qui a longtemps été tenté d’être résolu par les chercheurs. Maintenant, cette dernière étude jette également une certaine lumière sur la raison pour laquelle le noyau de fer cristallisé semble aligné le long de l’axe de rotation de la Terre plus à l’ouest qu’à l’est ? On a observé des ondes sismiques se déplaçant plus rapidement dans une direction nord-sud que le long de l’équateur en raison de l’asymétrie des cristaux de fer, et cette différence de croissance est une explication possible.

