Selon une étude, le Machu Picchu au Pérou a 20 ans de plus qu’on ne le pensait

Selon la dernière étude, les scientifiques ont découvert que le Machu Picchu, l’une des sept merveilles du monde, est beaucoup plus ancien qu’on ne le pensait auparavant. Situé dans le sud du Pérou, le Machu Picchu est un site inca du XVe siècle. Le Machu Picchu était un domaine de l’empereur inca Pachacuti situé sur la face orientale des Andes.

La nouvelle étude, dirigée par l’archéologue de Yale Richard Burger et des chercheurs de plusieurs institutions américaines, a été publiée dans la revue Antiquity cette semaine. La recherche a révélé que le Machu Picchu était fonctionnel d’environ 1420 à 1530 après JC et a pris fin à l’époque de la conquête espagnole. Cela rend le site au moins 20 ans plus vieux que ce que suggèrent les archives historiques acceptées. Les derniers résultats soulèvent également des questions sur la compréhension de la chronologie inca. Pour leur étude, les scientifiques ont utilisé la spectrométrie de masse par accélérateur (AMS), une forme avancée de datation au radiocarbone, permettant de dater les restes humains récupérés au début du XXe siècle dans le complexe monumental. Les chercheurs ont utilisé l’AMS pour analyser des échantillons humains de 26 squelettes récupérés dans quatre cimetières du site en 1912 lors de fouilles menées par le professeur de Yale Hiram Bingham III.

S’adressant à Yale News, le professeur d’anthropologie de la faculté des arts et des sciences de Yale, Burger, a déclaré que jusqu’à présent, les estimations de l’antiquité du Machu Picchu et de la durée de son occupation étaient basées sur des documents historiques contradictoires écrits par les Espagnols dans la période suivant la conquête espagnole. Burger a parlé de ses recherches et a déclaré qu’il s’agissait de la première étude basée sur des preuves scientifiques à présenter une estimation de la fondation du Machu Picchu et de la durée de son occupation, donnant aux scientifiques une image plus claire des origines et de l’histoire du site.

Auparavant, on croyait que Pachacuti avait pris le contrôle de l’empire Inca en 1438 après JC et avait ensuite conquis la basse vallée de l’Urubamba où se trouve le Machu Picchu. Par conséquent, sur la base de ces documents, les chercheurs avaient estimé que le site avait été construit après 1440 après JC, et peut-être aussi tard que 1450 après JC.

Cependant, la dernière étude a clarifié que Pachacuti avait pris le pouvoir et avait commencé ses conquêtes des décennies plus tôt que les sources textuelles ne l’indiquaient.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici