Selon une étude, le confinement lié au Covid-19 a davantage fait vieillir le cerveau des filles que celui des garçons | Neurosciences

Les adolescentes qui ont vécu les confinements liés au Covid ont connu un vieillissement cérébral plus rapide que les garçons, selon des données suggérant que les restrictions sociales ont eu un impact disproportionné sur elles.

Les examens IRM ont révélé des signes de vieillissement prématuré du cerveau tant chez les garçons que chez les filles, mais le cerveau des filles semblait en moyenne 4,2 ans plus vieux que prévu après les confinements, contre 1,4 an plus vieux pour les garçons.

On ne sait pas si ces changements ont des conséquences négatives, mais les résultats ont suscité des inquiétudes quant à leur impact potentiel sur la santé mentale des adolescents et leur potentiel d’apprentissage.

« Nous avons été choqués par ces données, par le fait que la différence soit si spectaculaire », a déclaré la professeure Patricia Kuhl, codirectrice de l’Institut pour l’apprentissage et les sciences du cerveau de l’Université de Washington, à Seattle.

En 2018, les chercheurs ont recueilli des images IRM de 160 enfants de 9 à 17 ans et les ont utilisées pour construire un modèle de la façon dont le cortex cérébral s’amincit normalement pendant les années scolaires. Un certain amincissement cortical est naturel et constitue une partie importante de la maturation et de la spécialisation du cerveau à l’adolescence.

Des scanners cérébraux révèlent un amincissement accéléré du cortex chez les adolescents qui ont vécu la pandémie de Covid. Photographie : Université de Washington, Seattle

L’équipe a revisité la même cohorte en 2021 et 2022, après les confinements, et a collecté d’autres IRM auprès des personnes âgées de 12 à 16 ans. Par rapport au développement cérébral pré-pandémique, ceux-ci ont montré des signes d’amincissement cortical accéléré dans une zone du cerveau des garçons et dans 30 cerveaux des filles, dans les deux hémisphères et dans tous les lobes.

D’autres chercheurs ont établi un lien entre le vieillissement prématuré du cerveau et la pandémie, mais la dernière étude, en Actes de l’Académie nationale des sciencesest la première à révéler des différences marquées entre les garçons et les filles.

Les deux sexes ont montré des signes de vieillissement accéléré dans une région du cerveau liée à la vision, affectant potentiellement le traitement des visages. Mais chez les femmes, les changements cérébraux étaient généralisés. De nombreuses zones touchées sous-tendent la cognition sociale et jouent un rôle dans le traitement des émotions, l’interprétation des expressions faciales et la compréhension du langage, qui, selon les chercheurs, sont essentielles à la communication.

Kuhl estime que cette différence reflète une plus grande dépendance des filles aux groupes sociaux et aux interactions. « Les filles discutent sans cesse et partagent leurs émotions », a-t-elle déclaré. « Elles sont beaucoup plus dépendantes [than boys] sur la scène sociale pour leur bien-être et pour leur bon développement neurologique, physique et émotionnel.

D’autres études sont nécessaires pour déterminer si le vieillissement cérébral affecte les performances cognitives, mais Kuhl note que l’amincissement cortical prématuré est lié à l’adversité au début de la vie et à un risque accru de troubles neuropsychiatriques. L’amincissement cortical est essentiel à la spécialisation du cerveau, mais il s’accompagne d’une perte de flexibilité cognitive qui pourrait potentiellement affecter l’apprentissage.

Selon Kuhl, ces résultats « rappellent la fragilité des adolescents » et elle suggère aux parents de parler à leurs adolescents de leurs expériences pendant la pandémie. « Il est important qu’ils invitent leurs adolescents à prendre un café, un thé, une promenade, pour ouvrir la porte à la conversation », a-t-elle déclaré. « Tout ce qu’il faut pour les amener à s’ouvrir. »

« Il est important de reconnaître que même si la pandémie est en grande partie terminée, les effets du stress de la pandémie sont toujours présents chez les enfants et les adolescents », a déclaré Ian Gotlib, professeur de psychologie à l’université de Stanford, qui a signalé des changements cérébraux similaires. « Il est essentiel de veiller à ce que les jeunes soient soutenus en termes de santé mentale, peut-être maintenant plus que jamais auparavant. »

« Cela nous permet de mieux comprendre que les adolescents ont connu des changements cérébraux accélérés en raison de la pandémie de Covid-19 », a déclaré le Dr Lina van Drunen, chercheuse à l’Université de Leyde aux Pays-Bas, qui a rapporté changements cérébraux similaires chez les adolescentsIl est désormais essentiel d’identifier les facteurs spécifiques à l’origine du vieillissement prématuré et de comprendre ses impacts à long terme, a-t-elle ajouté.