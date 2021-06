Selon une étude, le changement climatique a causé un tiers des décès dus à la chaleur au cours des trois dernières décennies

Le changement climatique d’origine humaine est responsable de près d’un tiers ou 37 % des décès dus à la chaleur au cours des trois dernières décennies, selon une étude menée par une équipe internationale de chercheurs. L’équipe comprenant l’Université de Berne en Suisse et l’Université Emory aux États-Unis a examiné les données de 732 lieux dans 43 pays entre 1991 et 2018.

L’étude, publiée dans Nature Climate Change, a utilisé des informations sur les décès dus à la chaleur et les relevés de température pour créer des modèles informatiques qui calculaient le nombre de décès pouvant être attribués au changement climatique.

L’étude estime que l’exposition à la chaleur due au changement climatique induit par l’homme est responsable d’environ 0,6% du total des décès pendant la saison chaude, ce qui se traduirait par plus de cent mille décès par an si elle était appliquée à l’échelle mondiale.

L’équipe a également démontré que les problèmes de santé dus au changement climatique anthropique se produisent et sont géographiquement répandus. Les chiffres variaient selon le lieu, avec un pourcentage plus élevé de décès liés au changement climatique survenant dans les pays plus chauds que dans les pays plus froids.

« Nos résultats soutiennent le besoin urgent de stratégies d’atténuation et d’adaptation plus ambitieuses pour minimiser les impacts du changement climatique sur la santé publique », ont déclaré les chercheurs.

L’Organisation mondiale de la santé a estimé qu’environ 166 000 personnes sont décédées des suites de décès liés à la chaleur entre 1998 et 2017. Et en raison du changement climatique, plus de personnes sont exposées aux vagues de chaleur que jamais auparavant, a rapporté lundi le Verge.

Entre 2000 et 2016, le nombre de personnes exposées aux canicules a augmenté d’environ 125 millions », estime l’OMS.

L’étude fournit également des preuves supplémentaires des avantages potentiels de l’adoption de politiques d’atténuation solides pour réduire le réchauffement futur et de la mise en œuvre d’interventions d’adaptation pour protéger les populations des conséquences néfastes de l’exposition à la chaleur.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici