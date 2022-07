Selon une étude, la présence de femmes dans la salle de conférence ou la suite dirigeante favorise la diversité

Si vous voulez bien deviner le bilan d’une entreprise en matière de diversité des genres, vous voudrez peut-être d’abord regarder qui est son PDG ou président du conseil d’administration, selon les conclusions d’une nouvelle étude.

Avoir une femme PDG à la tête d’une entreprise ou présider son conseil d’administration a tendance à faire une énorme différence, le dernier rapport d’Altrata Diversité mondiale des genres rapport dit jeudi.

Le rapport a examiné les données de BoardEx pour étudier la représentation des femmes dans les conseils d’administration et les équipes de direction de 1 677 sociétés cotées en bourse dans 20 pays au premier trimestre de cette année.

Il a constaté que la représentation des femmes dans les conseils d’administration et dans les suites exécutives reste terriblement faible. Et les femmes qui occupent des postes au sein des conseils d’administration n’occupent souvent pas les postes les plus puissants.

Environ 28,2% des membres du conseil d’administration sont des femmes, selon l’étude. Cependant, bon nombre de ces femmes ont été nommées à des postes non exécutifs, qui sont souvent centrés sur la surveillance du conseil d’administration plutôt que sur un véritable pouvoir décisionnel.

Une ventilation encore plus poussée de la représentation au conseil d’administration montre qu’environ 9,9 % des directeurs exécutifs sont des femmes et 8,9 % des présidents du conseil d’administration sont des femmes. Environ un tiers des postes non exécutifs sont occupés par une femme, selon le rapport.

Les nouvelles de la suite C sont encore pires. Seuls 5 % des PDG sont des femmes et 19,2 % des membres de l’équipe de direction des entreprises sont des femmes. (Se concentrer uniquement sur les entreprises du S&P 500 donne une proportion légèrement plus élevée de femmes PDG, à 6,8 %, selon le rapport.)

Mais avoir une femme au sommet peut se répercuter sur toute l’organisation. Parmi les entreprises étudiées, Organon, cotée aux États-Unis, avait la plus forte proportion de femmes membres du conseil d’administration, tandis que CapitaLand Integrated Commercial Trust, basée à Singapour, est en tête de liste mondiale pour la direction d’entreprise.

Organon a été séparé de Merck il y a environ un an et se concentre sur la santé des femmes. Son conseil d’administration est dominé par des administratrices, avec Carrie Cox comme présidente. Elle est rejointe au conseil d’administration par huit autres femmes et quatre hommes.

Aucune des entreprises étudiées n’avait un conseil d’administration entièrement féminin, mais 81 avaient un conseil d’administration entièrement masculin, en juin 2022.