Selon une étude, la pollution de l’air dans les zones à ségrégation raciale contient beaucoup plus de métaux toxiques

À maintes reprises, des études ont montré que les personnes de couleur aux États-Unis sont exposées à des niveaux beaucoup plus élevés de pollution atmosphérique par les particules fines que leurs homologues blancs. C’est une injustice documentée par “une montagne de preuves”, comme le New York Times de 2021 rapport dit.

Et mardi, une étude publié dans la revue Nature Communications a présenté des informations encore plus troublantes.

“Les populations vivant dans des communautés à ségrégation raciale respirent non seulement plus de pollution atmosphérique par particules fines, mais aussi une forme de pollution beaucoup plus concentrée en composés toxiques et cancérigènes”, a déclaré John Volckens, professeur d’ingénierie et co-auteur à l’Université de l’État du Colorado. de l’étude, a dit dans un rapport.

Ces composés comprennent des éléments comme le plomb, le cadmium et le nickel et proviennent souvent des mêmes activités humaines qui contribuent au réchauffement climatique – le travail industriel dans les usines, par exemple. Ce sont aussi les substances nocives liées à des risques graves pour la santé autres que le cancer, comme atteinte neurologique et respiratoire.

Auparavant, les scientifiques s’étaient attachés à déterminer où se trouvaient les particules fines, également appelées PM2,5 car chaque particule mesure moins de 2,5 microns de diamètre. De telles études ont clairement montré que les PM2,5 imprègnent les endroits où se trouvent les communautés de couleur. Et ces conclusions illustrent comment les personnes de couleur respirent un plus grand nombre de particules connues pour s’ajouter au fardeau mondial de la maladie.

De toute évidence, la situation était déjà désastreuse. Mais Volckens et ses collègues chercheurs voulaient creuser plus profondément.

Ils ont examiné les composants métalliques toxiques des PM2,5 pour comprendre où le type de particules fines le plus dangereux flotte dans l’air – et ils ont spécifiquement inclus un indicateur de ségrégation résidentielle raciale dans leur analyse.

En d’autres termes, l’équipe a cherché à voir si ces nuages ​​de PM2,5 extrêmement dangereux étaient concentrés dans des zones appelées principalement par les personnes de couleur.

Les résultats étaient préoccupants.

“Alors que les concentrations de particules fines totales sont deux fois plus élevées dans les communautés à ségrégation raciale, les concentrations de métaux provenant de sources anthropiques sont près de 10 fois plus élevées”, indique l’étude. L’expression “sources anthropiques” fait simplement référence aux sources de pollution provenant de l’activité humaine.

Reliant les points, l’étude met également en évidence la possibilité que les disparités de santé connues et enregistrées dans les communautés de couleur puissent être imputées au fait que ces populations sont exposées à des quantités plus élevées de ces métaux cancérigènes dans l’air.

“Dans tout le pays, les personnes appartenant à certains groupes de minorités raciales et ethniques connaissent des taux plus élevés de mauvaise santé et de maladie pour une gamme de conditions … par rapport à leurs homologues blancs”, ont déclaré les États-Unis. Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes dit.

Cela inclut le diabète, l’hypertension, l’obésité, l’asthme, les maladies cardiaques, les naissances prématurées et notamment, dans ce cas, le cancer. “Ces disparités persistent parfois même en tenant compte d’autres facteurs démographiques et socio-économiques, tels que l’âge ou le revenu”, indique le CDC.

Définition de ‘redlining’

À propos de la question dans son ensemble, a déclaré Volckens, “c’est le résultat malheureux d’injustices raciales et ethniques systémiques, telles que la redlining, qui ont tourmenté l’histoire de notre nation”.

De nos jours, la redlining est utilisée pour décrire de nombreuses formes de discrimination systémique fondée sur la race dans l’immobilier. Mais en un mot, le terme est enraciné dans les programmes gouvernementaux d’accession à la propriété créés dans le cadre du New Deal dans les années 1930. Fondamentalement, ces programmes offraient des prêts hypothécaires assurés par le gouvernement aux propriétaires dans le but d’atténuer une partie de la crise économique qui a suivi la Dépression.

Mais les programmes s’appuyaient sur des cartes qui classaient les quartiers du plus souhaitable au plus dangereux – les quartiers “les plus dangereux” n’en bénéficiaient pas. Et la plupart de ces quartiers sans avantages sociaux étaient en grande partie peuplés de résidents noirs et immigrés.

Avance rapide au fil des ans, et nous constatons que les entreprises avaient travaillé avec les responsables locaux du zonage pour utiliser ces cartes injustement dessinées et simplement séparées pour décider où mettre les opérations polluantes. Des choses comme les installations industrielles, les routes principales et, dans les régions côtières, les ports d’expédition. Choses directement associées à la pollution de l’air, y compris les PM2,5.

Et comme on pouvait s’y attendre, les responsables ne réclamaient pas de placer ces opérations dans les quartiers “les plus recherchés”.

National Archives and Records Administration, Cartographie des inégalités



En fait, une étude de mars, publié dans la revue Environmental Science and Technology Letters, a démontré sans détour le lien entre les PM2,5 et les zones délimitées.

“Les résultats ici soulignent que les disparités actuelles des niveaux de pollution urbaine aux États-Unis reflètent un héritage de racisme structurel dans l’élaboration des politiques fédérales – et les flux d’investissement et les décisions d’utilisation des sols qui en résultent – apparents sur les cartes dessinées il y a plus de 80 ans”, a déclaré le March dit l’étude.

Le seul bon côté positif que les chercheurs de la nouvelle étude ont pu trouver est que certaines réglementations récentes sur le mazout marin semblent avoir réduit la concentration d’un métal toxique appelé vanadium dans les villes côtières. Ces politiques ont également “fortement atténué les différences d’exposition au vanadium par ségrégation”, écrivent les auteurs.

“Des nettoyages environnementaux de grande envergure, comme l’établissement de normes nationales sur les carburants propres, non seulement réduisent la pollution de l’air à l’échelle nationale, mais servent également à réduire les disparités d’exposition à la pollution que nous constatons dans de nombreuses communautés ségrégées”, a déclaré Jack Kodros de l’Université d’État du Colorado et auteur principal de l’étude. étude, a déclaré dans un communiqué.

Une réalisation opportune, avec la COP27 juste au coin de la rue.