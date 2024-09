Selon une étude, la plupart des personnes de plus de 70 ans devraient envisager de prendre des statines | Statines

La plupart des personnes de plus de 70 ans devraient envisager de prendre des statines, affirment les chercheurs, ajoutant qu’elles sont rentables et liées à de meilleurs résultats de santé pour la tranche d’âge.

Les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux sont principales causes de décès et d’invalidité dans le monde. Avec l’âge, le risque de maladie cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral augmente. Il est prouvé que les statines réduisent ce risque en réduisant les taux de « mauvais » cholestérol (lipides de faible densité) dans le sang. Elles sont largement utilisées par les patients d’âge moyen. Mais elles sont moins couramment prises par les personnes de plus de 70 ans.

Une étude vient de conclure que le traitement aux statines devrait être envisagé pour la plupart des personnes de plus de 70 ans.

Borislava Mihaylova, professeure associée à Oxford Population Health et auteure principale de l’étude, a déclaré : « De nombreuses personnes dans le monde souffrent de maladies cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux évitables en raison d’un accès insuffisant à des traitements efficaces et peu coûteux tels que les statines. » Améliorer l’accès aux statines pour les personnes âgées pourrait améliorer leur santé et cela serait rentable, a-t-elle ajouté.

L’étude, publiée dans la revue universitaire Heart, a évalué les bénéfices des statines pour la santé des personnes âgées au Royaume-Uni et a constaté qu’elles étaient rentables et liées à de meilleurs résultats de santé chez les plus de 70 ans, que les patients aient ou non des antécédents de maladie cardiovasculaire.

Elle a examiné les données individuelles des patients provenant d’essais à grande échelle sur les statines au Royaume-Uni et a prédit comment le traitement par statines pourrait influencer leur probabilité de développer une maladie cardiaque, leur qualité de vie liée à la santé et les coûts des soins de santé tout au long de leur vie.

Les chercheurs ont ensuite calculé l’intérêt de prendre des statines pour plus de 20 000 personnes âgées, avec ou sans antécédents de maladie cardiovasculaire.

Ils ont constaté que la prise de statines augmentait considérablement les années de vie ajustées en fonction de la qualité, en particulier à des doses plus intenses. Années de vie ajustées en fonction de la qualité est une mesure utilisée par le National Institute for Health and Clinical Excellence pour évaluer si un traitement mérite d’être fourni par le NHS. Selon Nice, le seuil pour un traitement de bonne valeur est moins de 20 000 £ pour chaque année de vie ajustée en fonction de la qualité de vie gagnée.

Le coût de chaque année de vie gagnée en termes de qualité de vie était inférieur à 3 500 £ pour les statines standards et inférieur à 12 000 £ pour une thérapie plus intense – bien en dessous du seuil de Nice.

Chez les personnes âgées sans antécédents de maladie cardiovasculaire, les réductions de risque étaient considérablement plus faibles.

Les auteurs ont averti qu’il s’agissait d’une étude observationnelle et qu’en tant que telle, elle ne pouvait pas établir de lien de cause à effet.

En réponse à ces résultats, la professeure Kamila Hawthorne, présidente du Royal College of GPs, a déclaré : « Il est encourageant de voir de nouvelles preuves que l’utilisation des statines est sûre et efficace pour les patients de plus de 70 ans, et il est important que ces preuves soient prises en compte lors de la mise à jour des directives cliniques. »

Bien que les statines ne conviennent pas à tous les patients, les médecins généralistes les prescriraient lorsque cela est approprié, tout en encourageant les personnes de plus de 70 ans à améliorer leur santé en adoptant une alimentation équilibrée, en ne fumant pas et en faisant de l’exercice régulièrement, a-t-elle ajouté.

Le Dr Sonya Babu-Narayan, directrice médicale adjointe de la British Heart Foundation et cardiologue consultante, a déclaré : « Les statines ont transformé la prévention des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux futurs. » La nouvelle étude a montré les avantages potentiels des statines pour les personnes âgées, en particulier compte tenu du vieillissement de la population britannique, a-t-elle ajouté. Même en tenant compte des limites de ses conclusions, il pourrait y avoir des « avantages à vie pour les plus de 70 ans ».

Le Dr Mashkur Khan, président de la section gériatrie et gérontologie de la Royal Society of Medicine, a déclaré : « Le risque cardiovasculaire chez les personnes âgées fragiles peut être considérablement réduit grâce aux nouvelles statines, qui ont également un effet positif sur les capacités cognitives et la prévention de la démence. Les statines doivent être administrées tôt : elles ont un effet anti-inflammatoire sur les vaisseaux sanguins et préviennent les accidents vasculaires cérébraux et les crises cardiaques chez les personnes ayant même un taux de cholestérol normal, tout en aidant à prévenir les complications du diabète. »