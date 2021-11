Selon une étude, la dyslexie peut causer des problèmes de vision chez les enfants au-delà de la lecture

Les enfants dyslexiques sont plus lents à traiter les informations visuelles, selon une nouvelle recherche qui jette un nouvel éclairage sur les processus cérébraux affectés par la dyslexie au-delà de la simple capacité de lecture. La Mayo Clinic définit la dyslexie comme un trouble d’apprentissage qui implique des difficultés de lecture en raison de problèmes d’identification des sons de la parole et d’apprentissage de leur relation avec les lettres et les mots (décodage). L’étude, publiée dans JNeurosci et la première à combiner de nouvelles méthodes pour comprendre le traitement visuel et l’activité cérébrale dans la dyslexie, a mis au défi un groupe d’enfants âgés de six à 14 ans d’identifier la direction moyenne du mouvement d’une masse de points en mouvement, tandis que leur activité cérébrale a été mesuré. Il a révélé que les enfants dyslexiques mettaient plus de temps à rassembler les preuves visuelles et étaient moins précis que leurs pairs en développement typique, et que les différences de comportement se reflétaient dans les différences d’activité cérébrale.

Bien que la capacité de lecture soit connue pour être affectée par la dyslexie, les chercheurs ne savent toujours pas quels processus cérébraux sont affectés par la maladie. Une meilleure compréhension de cela pourrait potentiellement conduire à un soutien plus efficace pour les personnes touchées.

« Ces résultats montrent que les difficultés rencontrées par les enfants dyslexiques ne se limitent pas à la lecture et à l’écriture. Au lieu de cela, en tant que groupe, les enfants dyslexiques montrent également des différences dans la façon dont ils traitent les informations visuelles et prennent des décisions à leur sujet », Dr Cathy Manning, chercheuse principale au Center for Autism de l’Université de Reading.

« Des recherches futures seront nécessaires pour voir si ces différences dans le traitement visuel et la prise de décision peuvent être formées afin d’améliorer la capacité de lecture chez les enfants affectés, ou fournir des indices sur les causes de la dyslexie », a ajouté Manning.

La surveillance de l’activité cérébrale à l’aide de l’EEG dans l’étude a montré que l’activité synchronisée sur les régions centro-pariétales du cerveau impliquées dans la prise de décision augmentait régulièrement chez tous les enfants pendant la tâche jusqu’à ce qu’ils prennent une décision. Cependant, cela s’est produit plus progressivement chez les enfants dyslexiques.

L’étude soutient un lien entre le traitement du mouvement et la dyslexie, bien que les causes ne soient pas encore connues.

La lecture et l’écriture étant un défi majeur chez les enfants dyslexiques, une meilleure compréhension de ses effets sur le cerveau pourrait aider à améliorer les interventions existantes, ont déclaré les chercheurs.

