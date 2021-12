Selon une étude, la chanson ‘1-800-273-8255’ du rappeur américain Logic aurait pu empêcher les suicides

La musique a un pouvoir incroyable et cela a été prouvé dans une étude récente où il a été découvert que la chanson « 1-800-273-8255 » du rappeur américain Logic aurait pu empêcher les suicides. 1-800-273-8255 est le US National Suicide. Prévention Lifeline. Une étude intitulée ‘Association of Logic’s hip hop song « 1-800-273-8255″ with Lifeline calls and suicides in the United States: interrupted time series analysis’ publiée dans BMJ a conclu que la chanson était associée à un grand augmentation des appels à Lifeline, un numéro d’assistance téléphonique pour le suicide aux États-Unis. « Une réduction des suicides a été observée dans les périodes où les médias sociaux ont le plus parlé de la chanson », a observé la recherche. Pour l’étude, les chercheurs ont récupéré tous les tweets originaux géolocalisés aux États-Unis contenant les termes de recherche « Logic » et « 1-800-273-8255 ».

La recherche leur a permis de générer un ensemble de données exhaustif avec toutes les mentions spécifiquement liées à la chanson de Logic de 2017 à 2018, couvrant toute la période avant la sortie et pendant la présence de la chanson dans le Billboard Hot 100. Ils ont également obtenu des données concernant le nombre total d’appels. à Lifeline à travers les États-Unis directement depuis Lifeline. Une analyse de séries chronologiques interrompue a révélé que la chanson de Logic « 1-800-273-8255 » était associée à une augmentation notable des appels à Lifeline (9915 appels supplémentaires ou une augmentation de 6,9%) au cours de la période de 34 jours où l’attention du public à la chanson était substantielle. Au cours de la même période, il y avait des preuves d’une réduction des suicides, s’élevant à 245 suicides de moins (baisse de 5,5 %).

Décrivant la chanson, l’étude a déclaré: « Le 28 avril 2017, l’artiste hip hop américain Logic a sorti sa chanson » 1-800-273-8255 « , mettant en évidence le numéro de la US National Suicide Prevention Lifeline (appelée Lifeline ). Le récit de la chanson est centré sur quelqu’un qui appelle le numéro 1-800 pour Lifeline et qui dit ensuite au conseiller qu’il ne veut plus vivre. Le clip vidéo qui l’accompagne, qui est sorti quatre mois plus tard et a depuis reçu plus de 419 millions de vues sur YouTube, représente un jeune homme noir aux prises avec la discrimination et l’intimidation de ses pairs et des adultes parce qu’il est homosexuel. Il se prépare à son suicide, mais prend finalement son téléphone et appelle Lifeline, ce qui marque un tournant vers l’amélioration et la maîtrise de sa crise. »

Les chercheurs ont déclaré que les résultats mettent l’accent sur les avantages potentiels pour la santé de la population de travailler de manière créative et innovante avec d’autres secteurs, tels que les industries de la musique et du divertissement, pour promouvoir de nouvelles histoires percutantes de recherche d’aide qui trouvent un écho auprès d’un large public, laissent une empreinte visible sur les réseaux sociaux. médias.

