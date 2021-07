Selon une étude, Ganga regorge de micro-plastiques causant une toxicité pour l’environnement

La rivière Ganga est polluée par plusieurs types de plastique, la concentration la plus élevée à Varanasi, et des échantillons de micro-plastiques ont été trouvés à Haridwar, Kanpur et Varanasi, selon une nouvelle étude de Toxics Link. Les micro-plastiques sont définis comme des plastiques de moins de 5 mm de longueur et reconnus comme une source majeure de pollution marine en raison de leur persistance, de leur ubiquité et de leur potentiel toxique.

Les produits en plastique et les déchets rejetés ou déversés dans la rivière se décomposent et sont finalement réduits en microparticules et la rivière transporte finalement de grandes quantités en aval dans l’océan qui est le dernier puits de tous les plastiques utilisés par les humains. « Essentiellement, des micro-plastiques se déversent dans le système fluvial. Il reflète ou suggère un lien direct entre le mauvais état de la gestion des déchets solides et liquides ; il est donc extrêmement important de prendre des mesures pour y remédier », a déclaré Priti Mahesh, coordinateur en chef chez Toxics Link.

L’étude « Analyse quantitative des micro-plastiques le long du fleuve Ganga », publiée jeudi par l’ONG Toxics Link basée à Delhi, a déclaré que l’eau de la rivière était polluée par plusieurs types de plastique, la concentration la plus élevée étant trouvée à Varanasi. , comprenant des produits en plastique à usage unique et secondaires.

Toxics Link a effectué les tests sur l’eau de la rivière en collaboration avec l’Institut national d’océanographie de Goa et un ensemble de cinq échantillons d’eau a été collecté dans la rivière à Haridwar, Kanpur et Varanasi. Les résultats montrent la présence d’une quantité significativement élevée (40) de différents types de polymères sous forme de micro-plastiques dans l’eau du Gange.

Les eaux usées non traitées de nombreuses villes le long du fleuve, les déchets industriels et les offrandes religieuses emballées dans du plastique non dégradable ajoutent de grandes quantités de polluants à la rivière alors qu’elle traverse de nombreuses villes densément peuplées, a déclaré Toxics Link dans un communiqué.

« Haridwar a généré le plus faible nombre de MP/m3 (1,30 ± 0,518) par rapport aux deux autres sites, Varanasi et Kanpur. La gamme de tailles la plus fréquente observée dans tous les échantillons était

Certains rapports suggèrent également que les micro-plastiques peuvent traverser les systèmes de filtration et finalement atterrir dans notre corps. Les déchets plastiques jetés contribuent à la pollution marine avec des conséquences dévastatrices pour la vie marine et les habitats dont ils dépendent et affectent le réseau trophique en raison de l’absorption des PM par les organismes marins. Plus de 663 espèces sont affectées par les débris marins et 11% d’entre elles seraient liées à la seule ingestion de micro-plastiques. Ces micro-plastiques drainés du système fluvial vers les océans peuvent provoquer un grave déséquilibre dans l’écosystème marin et la chaîne alimentaire, selon le communiqué.

Bien que des règles de gestion des déchets plastiques soient en vigueur dans le pays, leur mise en œuvre reste médiocre. L’amélioration de la mise en œuvre des règles sur les plastiques, ainsi que l’application d’une interdiction plus stricte des plastiques à usage unique est un besoin critique. En outre, il est nécessaire de disposer de davantage de données et de recherches sur les microplastiques et leur impact sur nos systèmes fluviaux.

« Nous devons faire face à la menace du plastique sur la vie aquatique de manière plus réaliste et avec un œil futuriste. Diverses parties prenantes, notamment l’industrie, le gouvernement et les organisations de la société civile, doivent unir leurs efforts pour améliorer la gestion des déchets plastiques et la réduction ultérieure des microplastiques. pollution », a déclaré Satish Sinha, directeur associé de Toxics Link.

La pollution par les microplastiques dans le Gange peut avoir de nombreuses ramifications, car son eau est utilisée à diverses fins, ce qui peut avoir un impact grave sur l’environnement ainsi que sur la santé humaine. Le fleuve est la principale source d’eau potable pour les villes situées le long de ses rives et la pollution par les microplastiques est une source de préoccupation.

Les autres principales conclusions de l’étude sont les suivantes : Les fragments étaient la forme prédominante dans tous les emplacements, suivis du film et de la fibre. Une légère différence a été observée à Kanpur car les fibres étaient plus abondantes que les films ; la gamme de tailles la plus fréquente observée dans tous les échantillons était

