Selon une étude, frotter du gel de testostérone sur le haut des bras des hommes élimine l’effet public

Une étude expérimentale menée sur de jeunes hommes en bonne santé a révélé que l’application de 150 mg de gel de testostérone sur le haut de leurs bras éliminait leur comportement prosocial stratégique, c’est-à-dire la tendance à agir de manière plus prosociale lorsqu’ils sont observés par d’autres. Le document a été publié dans Neuropsychopharmacologie.

Le comportement prosocial fait référence à des actions volontaires destinées à bénéficier ou à aider les autres, souvent sans gain personnel direct. Il englobe un large éventail d’activités, telles que le partage, le réconfort, le sauvetage et la coopération. Elle est motivée par l’empathie, des principes moraux ou le désir de se conformer aux normes sociales. Le comportement prosocial joue un rôle crucial dans la promotion d’interactions sociales positives, le renforcement des liens communautaires et la promotion de l’harmonie sociale. Elle est considérée comme un aspect fondamental de la vie sociale humaine et est généralement encouragée et récompensée dans divers contextes culturels, éducatifs et organisationnels.

Cependant, les humains présentent souvent un comportement plus prosocial lorsqu’ils sont observés par d’autres. Ce phénomène, démontré par divers comportements sociaux, notamment les dons de sang et les contributions caritatives, est connu sous le nom d’effet d’audience. D’un point de vue évolutif, rendre visible sa générosité aux autres est bénéfique car cela signale que la personne est un membre précieux du groupe possédant de bonnes qualités en tant que partenaire potentiel.

L’auteur de l’étude Hana H. Kutlikova et ses collègues voulaient examiner comment la testostérone affecte le comportement prosocial stratégique. Des études antérieures ont indiqué que la testostérone affecte les comportements de recherche de statut et qu’elle module les comportements sociaux par différentes voies neuronales et hormonales. Il est possible que la testostérone affecte également les comportements prosociaux stratégiques. De plus, ces chercheurs voulaient savoir si la testostérone interagit avec des variantes génétiques spécifiques et si les effets comportementaux de la testostérone dépendent des niveaux de cortisol.

La testostérone est la principale hormone sexuelle masculine, cruciale pour le développement des tissus reproducteurs masculins. Il joue également un rôle important dans le développement de la masse musculaire et osseuse, la croissance des cheveux et la santé physique et sexuelle globale des hommes et des femmes. Le cortisol est une hormone stéroïde produite par les glandes surrénales, souvent appelée « hormone du stress ». Il est libéré en réponse au stress et à de faibles concentrations de glucose dans le sang.

L’étude a porté sur 190 hommes adultes en bonne santé, âgés de 18 à 40 ans, recrutés via des dépliants et des publicités en ligne. Les chercheurs ont collecté des échantillons de cellules sur les joues des participants pour analyser des variations génétiques spécifiques (CAG et DAT1) et des échantillons de salive pour mesurer les niveaux de cortisol. Les participants ont ensuite reçu une dose unique de gel à appliquer sur le haut de leurs bras et leurs épaules. Ce gel contenait soit de la testostérone (Androgel), soit un placebo, selon le groupe d’étude auquel les participants étaient assignés au hasard.

Après avoir appliqué le gel, il y a eu une période d’attente de deux heures, pendant laquelle les participants ont répondu à des enquêtes de personnalité et démographiques. Une heure et cinquante minutes après l’application, un autre échantillon de salive a été prélevé. La tâche expérimentale a ensuite suivi, réalisée soit en privé, soit sous observation.

La tâche expérimentale était un défi d’apprentissage, obligeant les participants à sélectionner des symboles afin de maximiser les récompenses monétaires pour eux-mêmes ou pour une ONG. Les chercheurs ont évalué l’efficacité des participants à apprendre la tâche et à maximiser les récompenses. Le comportement prosocial a été mesuré par leur efficacité à gagner des récompenses pour l’ONG par rapport à eux-mêmes.

Dans des conditions privées, les participants étaient assurés de l’anonymat. Dans les conditions observées, deux observatrices, présentées comme des représentantes d’ONG, ont observé les participants. Les participants ont été assignés au hasard à l’une de ces conditions.

Les participants du groupe placebo ont montré des comportements plus prosociaux. Cependant, cela était dû au fait qu’ils avaient fait des choix plus corrects lorsqu’ils gagnaient des récompenses pour l’ONG alors qu’ils étaient surveillés par rapport au groupe testostérone.

Cet effet était absent dans le groupe testostérone – les participants du groupe testostérone ont fait moins de choix corrects dans la tâche lorsqu’ils effectuaient la tâche pour l’ONG que lorsqu’ils la faisaient pour eux-mêmes, à la fois lorsqu’ils étaient observés et lorsqu’ils travaillaient en privé. En d’autres termes, l’administration de testostérone a éliminé l’effet d’audience. Le nombre de bons choix dans la tâche pour gagner des récompenses n’a pas été influencé par la testostérone.

Il n’y avait aucune interaction entre les niveaux de cortisol et de testostérone et il en était de même pour les variations génétiques analysées. Les chercheurs ont observé certaines interactions entre les effets de la testostérone et des valeurs personnelles spécifiques.

« Nous avons mené un examen multiforme des mécanismes informatiques, endocrinologiques et génétiques sous-jacents à l’effet d’audience et avons montré que la testostérone réduisait l’apprentissage prosocial stratégique en altérant la cohérence des choix. Ces résultats prouvent que dans l’échantillon d’étudiants occidentaux, la testostérone supprime les effets d’audience et ne favorise donc pas la recherche d’un leadership social par une politique de réputation », ont conclu les auteurs de l’étude.

L’étude apporte une contribution importante à la compréhension scientifique des effets de la testostérone sur le comportement humain. Cependant, il convient de noter que les participants à l’étude étaient majoritairement ou exclusivement des étudiants et que le comportement prosocial a été examiné dans le cadre d’une tâche plus ou moins fictive. Les résultats pourraient ne pas être les mêmes si le comportement de personnes d’âges différents ou appartenant à des données démographiques différentes était examiné dans une situation plus réaliste.

Le papier “La testostérone élimine les comportements prosociaux stratégiques en ayant un impact sur la cohérence des choix chez les hommes en bonne santé» a été rédigé par Hana H. Kutlikova, Lei Zhang, Christoph Eisenegger, Jack van Honk et Claus Lamm.