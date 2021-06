Selon une étude du Lancet, Covid-19 a eu un impact sur la santé mentale des adolescentes

Covid-19 a eu un impact négatif important sur la santé mentale des adolescents, en particulier chez les filles, selon une vaste étude publiée dans The Lancet Psychiatry. Une équipe de spécialistes du comportement et des sciences sociales islandais et nord-américains a analysé plus de 59 000 adolescents islandais.

L’étude a révélé que les résultats négatifs en matière de santé mentale étaient signalés de manière disproportionnée par les filles et les adolescents plus âgés (13-18 ans), par rapport aux pairs du même âge avant la pandémie. Dans le même temps, il a révélé une baisse du tabagisme, de l’utilisation de la cigarette électronique et de l’intoxication à l’alcool chez les adolescents de 15 à 18 ans pendant la pandémie.

« La diminution observée de la consommation de substances pendant la pandémie peut être un avantage involontaire de l’isolement que tant d’adolescents ont enduré pendant la quarantaine », a déclaré John Allegrante, professeur de sciences sociomédicales à la Mailman School of Public Health de l’Université Columbia.

L’étude représente une « contribution historique à ce que nous savons maintenant à quel point le fait d’être isolé socialement de ses pairs et amis pendant la pandémie en cours a été dévastateur pour les jeunes », a ajouté Thorhildur Halldorsdottir, psychologue clinicienne et professeure adjointe de psychologie à l’Université de Reykjavik. en Islande.

L’étude a comparé les données actuelles à plusieurs moments pré-pandémiques, ce qui a permis aux chercheurs de séparer l’effet de Covid-19 d’autres tendances récentes à la baisse de la santé mentale des adolescents. « L’isolement pendant la pandémie a été universel et mondial, et il a un impact négatif cliniquement important sur les jeunes qui n’ont pas été à l’école pendant la pandémie », a observé Allegrante.

« Qu’un adolescent soit un Islandais à Reykjavik qui a été à la maison pendant la majeure partie de l’année dernière ou un Américain à New York, vivant dans les mêmes circonstances – être à la maison, engagé dans l’apprentissage à distance et séparé de ses amis – les conséquences de ne pas aller à l’école a non seulement retardé leur apprentissage, mais a également eu un impact négatif sur leur santé mentale. Ce que nous ne savons pas, c’est de combien », a-t-il déclaré.

