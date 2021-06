Selon une étude, des marins polynésiens ont probablement découvert l’Antarctique des centaines d’années avant les explorateurs occidentaux

Les marins polynésiens ont probablement atteint l’Antarctique des centaines d’années avant que les explorateurs occidentaux généralement crédités d’avoir découvert le continent gelé, a conclu une nouvelle étude. Des chercheurs néo-zélandais ont parcouru la soi-disant « littérature grise » – y compris des documents oraux, des œuvres d’art autochtones historiques et des sources non universitaires – à la recherche de liens entre les Maoris et l’Antarctique. « Lorsque vous les mettez ensemble, c’est vraiment clair, il y a une très longue histoire de connexion avec l’Antarctique », a déclaré la chef de projet Priscilla Wehi de l’institut de recherche du gouvernement néo-zélandais Manaaki Whenua.

« Nous avons trouvé un lien avec l’Antarctique et ses eaux (s’est) produit depuis les premiers voyages traditionnels, et plus tard grâce à la participation à des voyages et à une exploration menés par les Européens, à la recherche scientifique contemporaine, à la pêche et plus encore, pendant des siècles. »

Les marins polynésiens sont largement considérés comme certains des plus grands marins de l’histoire, parcourant de vastes distances entre les îles du Pacifique avec une précision extrême sur leurs waka à double coque, ou canoës.

La recherche, publiée la semaine dernière dans le Journal of the Royal Society of New Zealand, a révélé qu’ils avaient atteint l’Antarctique bien avant les premiers Occidentaux dans les années 1820.

Les chercheurs pensent que le premier voyage dans les eaux de l’Antarctique est même antérieur à l’arrivée des Maoris en Nouvelle-Zélande au 14ème siècle.

« Nous trouvons que les récits polynésiens de voyages entre les îles incluent le voyage dans les eaux antarctiques par Hui Te Rangiora et son équipage sur le navire Te Ivi O Atea, probablement au début du VIIe siècle », a déclaré Wehi.

« Ces réalisations de navigation sont largement reconnues. »

Les histoires orales du voyage incluent une référence à « un endroit brumeux, brumeux et sombre que le soleil ne voit pas » et des sommets ressemblant à des icebergs « perçant le ciel sans végétation ».

L’étude a déclaré que la sculpture et le tissage maoris soutenaient également les récits des premières explorations de l’Antarctique.

Wehi a déclaré que la collecte de récits maoris traditionnels avait permis de donner une vision plus large de l’histoire de l’Antarctique, au-delà des récits des explorateurs européens masculins qui prédominent généralement.

« L’histoire a tendance à être racontée par une seule voix et il y a souvent un récit dominant », a-t-elle déclaré au New Zealand Herald.

« Souvent, l’histoire indigène et même l’histoire des femmes deviennent invisibles, donc pour moi, il s’agit de rendre cette histoire visible. »

