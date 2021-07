Selon une étude, des baleines bleues en voie de disparition chantent au large de la côte sud-ouest de l’Inde

Le changement climatique et le réchauffement climatique ont un impact sur tous les organismes vivants dans le monde. Une dernière recherche de l’Université de Washington prouve que les rorquals bleus en voie de disparition présents dans les eaux indiennes, en particulier dans les régions de Lakshadweep et du Kerala, chantent au large de la côte sud-ouest de l’Inde. Selon l’étude publiée dans Marine Mammal Science, il est conseillé de prendre des mesures de conservation de manière adéquate car le tourisme dans ces régions est assez élevé.

Cette recherche est basée sur l’analyse qui a été faite à partir d’enregistrements effectués entre fin 2018 et début 2020 à Lakshadweep et au Kerala. Les enregistrements ont également montré que le pic d’activité des baleines se produit aux mois d’avril et de mai. La recherche a été publiée dans la revue Marine Mammal Science.

L’auteur principal de l’étude, Divya Panicker est une doctorante de l’UW en océanographie. Dans ses recherches, elle a confirmé la présence de rorquals bleus dans les eaux indiennes. Cela a été soutenu par des observations en direct du mammifère géant. Elle a également soulevé des questions pertinentes, notamment : où trouve-t-on les baleines bleues, que mangent-elles, quelles chansons chantent-elles, combien de temps passent-elles dans les eaux indiennes et à quelles saisons ?

L’une des principales choses que cette étude fait est de conclure que les rorquals bleus sont persistants à Lakshadweep. Selon Panicker, il est important de répondre aux questions soulevées dans la recherche et il faut y répondre pour les « plans de gestion et de conservation fondés sur la science ».

Afin de mener cette étude, des plongeurs autonomes ont installé des microphones sous-marins aux deux extrémités de l’île de Kavaratti. Des études antérieures avaient déjà mentionné qu’il y a présence de rorquals bleus dans cette région mais elle est saisonnière. Les enregistrements ont également confirmé que la présence a été remarquée entre les moussons d’hiver et d’été. Selon Panicker, l’étude est la première preuve de « chants de baleine bleue du nord de l’océan Indien dans les eaux indiennes ».

