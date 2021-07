Selon une étude, de minuscules organismes comme les planctons contrôlent les nutriments de l’océan

Une étude récente du plancton et de la surface des océans a mis en lumière le rôle de minuscules organismes dans l’équilibre des éléments chimiques de l’océan. La recherche menée par des scientifiques du laboratoire Bigelow pour les sciences océaniques indique que les activités sous la surface de l’océan affectent ce qui se passe au-dessus. On pense que le plancton, l’un des organismes les plus nombreux et les plus importants de l’océan, équilibre les éléments chimiques qu’il contient et affecte de nombreux processus marins, comme la chaîne alimentaire et le cycle mondial du carbone. Selon l’étude publiée dans la revue Communications Earth and Environment, l’équilibre des éléments chimiques dépend en grande partie de l’activité dans l’océan souterrain, à des profondeurs de plus de 300 pieds.

L’équipe dirigée par Mike Lomas a mené ses recherches sur les échantillons prélevés à huit endroits dans les océans du monde entier et il a été constaté que le rapport d’azote et de phosphore introduit à partir de l’océan souterrain contrôle l’équilibre de ces nutriments dans les micro-organismes marins qui conduire à la fondation de la santé des océans. Lomas a réalisé l’étude directement sur le phytoplancton pour développer une compréhension plus précise des ratios de ces produits chimiques. Le phytoplancton est l’un des organismes marins les plus critiques au monde. Lomas a utilisé une technique appelée cytométrie en flux, pour obtenir une compréhension plus précise des divers rapports d’éléments dans l’océan. Cette technique permet aux chercheurs d’examiner et de trier des centaines à des milliers de cellules par seconde pour cette étude. Les éléments présents dans les cellules de ces organismes reflètent les nutriments disponibles dans leur habitat.

Auparavant, les chercheurs utilisaient des filtres physiques pour trier le plancton de l’eau de mer, mais ils capturent également des bactéries et de minuscules particules, ce qui entraîne des erreurs.

Mais la cytométrie en flux a permis aux chercheurs d’isoler et d’examiner uniquement les cellules qui les intéressaient. Cela leur a également donné une idée des processus contrôlant les éléments. Lomas espère que cette technique pourrait améliorer la compréhension des nutriments et de la façon dont les océans réagiront au changement climatique.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici