Selon une étude, 64 000 femmes et filles sont tombées enceintes à la suite d’un viol dans les États interdisant l’avortement.

Plus de 64 000 femmes et filles sont tombées enceintes à la suite d’un viol dans les États qui ont interdit l’avortement après l’annulation de l’affaire Roe v. Wade, selon une nouvelle estimation publiée en ligne mercredi.

La lettre de recherche, publiée par JAMA Médecine Interne et dirigé par le directeur médical de Planned Parenthood of Montana, a estimé que près de 520 000 viols étaient associés à 64 565 grossesses dans 14 États, dont la plupart ne comportaient aucune exception autorisant l’interruption de grossesse à la suite d’un viol.

Le Texas arrive en tête de liste, avec 45 % des grossesses liées à un viol survenant dans cet État, selon les chercheurs. Selon les chercheurs, 91 % des grossesses liées à un viol ont eu lieu dans des États sans exception pour le viol.

“Peu (voire aucune)” des femmes et des filles tombées enceintes à la suite d’un viol “ont obtenu légalement un avortement dans l’État, ce qui suggère que les exceptions en matière de viol ne parviennent pas à fournir un accès raisonnable à l’avortement aux survivantes”, indique la lettre de recherche.

Les exceptions au viol à l’avortement peuvent être rendues « pratiquement dénuées de sens » en raison des exigences de déclaration des viols, a déclaré le Dr David Himmelstein, co-auteur de la recherche et enseignant à l’École de santé publique urbaine du Hunter College.

“Je pense, franchement, que ce sont des exceptions de façade”, a déclaré Himmelstein. “Ce ne sont pas vraiment des exceptions… [that are] efficace pour rendre l’avortement accessible en cas de viol.

Les chercheurs ont utilisé les données des Centers for Disease Control and Prevention, du Bureau of Justice Statistics et du FBI pour créer leurs estimations.

Les chiffres étaient « vraiment incroyablement élevés », a déclaré l’un des auteurs de la recherche, le Dr Kari White, directeur exécutif et scientifique du groupe pro-droit à l’avortement Resound Research for Reproductive Health.

“Malheureusement, je pense que cela reflète à quel point le viol est courant aux États-Unis”, a-t-elle déclaré dans une interview.

La violence sexuelle touche des millions de personnes chaque année aux États-Unis, selon le CDC. Plus de la moitié des femmes et près d’un homme sur trois ont été victimes de violences sexuelles impliquant un contact physique, selon le CDC.

Les interdictions de l’avortement « interfèrent également réellement avec la capacité des gens à prendre des décisions très personnelles concernant leurs soins de santé reproductive », a déclaré White.

“Et en particulier pour les survivantes de viol, vous savez, leur autonomie reproductive a déjà été compromise, et la politique de l’État les empêche encore plus de prendre des décisions concernant leurs soins de santé”, a-t-elle ajouté.

Douze États appliquent une interdiction presque totale de l’avortement, selon l’Institut Guttmacher, une organisation pro-droit à l’avortement. Bien qu’il ne soit pas interdit dans le Wisconsin ni dans le Dakota du Nord, l’accès à l’avortement a été compliqué dans ces deux États par l’incertitude juridique dans le Wisconsin et la décision de déménager la seule clinique d’avortement du Dakota du Nord, a indiqué l’institut.

La Cour suprême a annulé la décision historique Roe c. Wade en juin 2022, mettant ainsi fin à des décennies de précédent. La décision du tribunal dans l’affaire Dobbs c. Jackson Women’s Health Organization a également marqué le début d’une vague d’États restreignant ou interdisant l’avortement.

Depuis la décision Dobbs, le nombre de patientes traversant les frontières des États pour se faire avorter a augmenté. Au cours du premier semestre 2023, près d’une personne sur cinq cherchant à avorter s’est rendue dans d’autres États pour bénéficier de soins d’avortement, selon recherche l’Institut Guttmacher publié en décembre.

Le président Joe Biden a discuté de l’élargissement des droits reproductifs dans le cadre de sa candidature à la réélection ; il s’est rendu en Virginie mardi pour réitérer sa position selon laquelle les protections fournies par Roe v. Wade devraient être inscrites dans la loi. Il a déclaré à plusieurs reprises que si le Congrès adoptait un projet de loi visant à rétablir les protections contre l’avortement fournies par Roe, il le signerait.