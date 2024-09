Selon une étude, 1 personne sur 10 atteinte de démence a des pensées suicidaires

Graphiques en forêt de la prévalence des suicides chez les personnes handicapées. Crédit : Revue de recherche sur le vieillissement (2024). DOI : 10.1016/j.arr.2024.102445



Les personnes atteintes de démence sont plus susceptibles d’avoir des pensées suicidaires, mais ne sont pas nécessairement plus susceptibles de tenter de se suicider ou de se suicider que la population générale, selon une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’UCL.

L’étude, publié dans Revue de recherche sur le vieillissementa analysé 54 études qui ont examiné divers aspects de la santé mentale – y compris la prévalence et le risque de suicide – chez les personnes atteintes de démence, entre 1991 et 2023.

La démence est un problème de santé mondial de plus en plus grave, qui touche environ 55 millions de personnes dans le monde. En plus d’affecter les capacités cognitives, les personnes atteintes de démence souffrent souvent de symptômes neurologiques et psychologiques invalidants tels que la dépression, l’apathie, l’agressivité et l’anxiété.

Ces symptômes peuvent parfois conduire à une détresse émotionnelle accrue et, dans certains cas, à des idées suicidaires.

Les chercheurs ont rassemblé les données de 20 études portant sur les pensées suicidaires chez les personnes atteintes de démence, impliquant plus de 1,5 million de personnes. Ils ont constaté que 10 % des personnes atteintes de démence avaient eu des pensées suicidaires, contre 2 % pour la population générale, selon l’Organisation mondiale de la santé.

Les personnes atteintes de démence modérée présentaient un risque plus élevé d’idées suicidaires que celles atteintes de démence légère.

Cependant, après avoir examiné les données de plus de 3,7 millions de personnes atteintes de démence, les chercheurs ont constaté que la prévalence des tentatives de suicide ou des décès par suicide était à peu près la même que la prévalence observée dans la population générale, avec 0,8 % des personnes atteintes de démence tentant de se suicider dans un délai de deux ans.

L’équipe a constaté que 0,1 % des personnes atteintes de démence mouraient par suicide, et que les personnes plus jeunes atteintes de démence étaient environ trois fois plus susceptibles d’être touchées que celles plus âgées.

Même si les hommes étaient moins susceptibles de signaler des pensées suicidaires, ils étaient significativement plus susceptibles de tenter de se suicider et près de trois fois plus susceptibles de se suicider que les femmes.

L’auteur principal, le Dr Roopal Desai (UCL Psychology & Language Sciences), a déclaré : « La démence est un problème de santé mondial croissant, car de plus en plus de personnes vivent suffisamment longtemps pour la développer.

« Les personnes atteintes de démence peuvent être plus à risque d’avoir des pensées suicidaires et, en particulier, certains groupes tels que les hommes et les jeunes atteints de démence peuvent être plus à risque de se suicider, mais ce domaine n’a pas été bien étudié. Les directives actuelles du NICE pour l’évaluation, la gestion et le soutien des personnes atteintes de démence ne mentionnent pas les tendances suicidaires dans cette population ni n’abordent la manière d’évaluer ou de gérer ce risque. Cela signifie que les cliniciens n’évaluent pas ou ne gèrent pas activement ce risque de manière routinière.

« Cette étude souligne l’importance de fournir un soutien en matière de santé mentale et de prévention du suicide dans les soins aux personnes atteintes de démence, en mettant l’accent sur l’âge, la gravité des symptômes et le sexe. »

À la lumière des résultats de l’étude, les chercheurs appellent désormais les cliniciens et les soignants à être vigilants dans l’évaluation du bien-être émotionnel des personnes atteintes de démence, afin d’assurer un soutien rapide et la sécurité des patients.

L’auteure principale, la Dre Amber John, a déclaré : « On suppose souvent que le suicide n’est pas un problème chez les personnes atteintes de démence. Cette étude montre que les personnes atteintes de démence ne sont pas moins susceptibles de tenter de se suicider ou de mourir par suicide que la population générale, et sont même plus susceptibles d’avoir des idées suicidaires.

« Cela signifie que le risque de suicide doit être pris aussi au sérieux chez les personnes atteintes de démence que dans la population générale. »

Le directeur médical de la santé mentale du Betsi Cadwaladr University Health Board (BCUHB), le professeur Alberto Salmoiraghi, co-auteur de l’étude, a déclaré : « Ces résultats sont vraiment importants pour les cliniciens et primordiaux pour éclairer les futurs développements des services, notamment en ce qui concerne les évaluations des risques et les parcours de soins. »

Limites de l’étude

L’étude a examiné différentes façons dont les gens exprimaient leurs pensées suicidaires et a impliqué des échantillons cliniques et communautaires, ce qui peut influencer les taux d’incidence.

Les chercheurs n’ont pas non plus été en mesure d’analyser tous les facteurs de risque de suicide en raison du manque d’informations provenant des études existantes.

De plus, les résultats ne tiennent pas compte des différents sous-types de démence (c’est-à-dire que la démence frontotemporale peut présenter un risque de suicide plus élevé en raison de changements de comportement et d’agressivité).

Plus d’informations :

Roopal Desai et al., Suicide et démence : revue systématique et méta-analyse de la prévalence et des facteurs de risque, Revue de recherche sur le vieillissement (2024). DOI : 10.1016/j.arr.2024.102445

Fourni par l’University College London