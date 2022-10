Selon une enquête, plus de la moitié des Britanniques prévoient de remplacer la viande par des repas à base de plantes dans certaines parties de leur alimentation

PLUS de la moitié des Britanniques affirment que le projet de remplacer la viande par des repas à base de plantes fait partie de leur alimentation, selon une enquête.

La recherche a révélé que beaucoup pensaient que ce serait un moyen de réduire leurs factures alimentaires en plein essor.

Les Britanniques envisagent d’abandonner la viande dans le but de réduire leurs factures alimentaires Crédit : Getty

La recherche, qui a été commandée par The John Lewis Partnership pour le lancement de son Nature Plan, souligne l’importance de la sauvegarde de notre monde naturel, ainsi que la manière dont il prévoit de protéger et de restaurer la biodiversité dans ses opérations de vente au détail.

En fait, sur les 58 % de Britanniques qui ont déclaré qu’ils prévoyaient de remplacer une partie de la viande dans leur alimentation par davantage de repas à base de plantes, 52 % le font en raison des avantages environnementaux.

Mais alors que 36 % le font parce qu’il s’agit davantage d’un choix éthique, un tiers y voient une opportunité de réduire les coûts de leurs factures alimentaires.

Fait intéressant, 57 % des personnes interrogées, via OnePoll, estiment qu’il est important que les détaillants s’approvisionnent de manière responsable partout dans le monde où ils obtiennent leurs produits.

Alors que 26% pensent qu’il est important que les détaillants s’approvisionnent de manière responsable uniquement au Royaume-Uni.

Marija Rompani a ajouté : « Cette recherche montre que le public britannique réfléchit à ses propres actions et nous aussi – c’est pourquoi nous revenons à nos racines et concentrons nos efforts sur la protection et la restauration de la nature.

“Qu’il s’agisse d’éliminer l’utilisation de combustibles fossiles dans nos opérations de transport, d’investir des millions dans des projets de conservation dans les régions où nous nous approvisionnons en produits, de collaborer avec d’autres détaillants ou d’aider nos agriculteurs à faire la transition vers le zéro net, nous agissons là où nous pouvons faire le plus gros impact.”