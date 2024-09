Selon une enquête, les médecins généralistes refusent de faire passer des tests de dépistage du cancer de la prostate à un homme noir sur quatre au Royaume-Uni | Cancer de la prostate

Un homme noir sur quatre au Royaume-Uni s’est vu refuser un test de dépistage du cancer de la prostate par son médecin généraliste, alors qu’il présente deux fois plus de risques de développer la maladie que la population masculine adulte globale, selon un rapport.

Un test PSA mesure le niveau de l’antigène protéique spécifique de la prostate dans le sang et peut permettre de détecter le cancer de la prostate à ses débuts.

Mais selon un enquête Une étude menée par Prostate Cancer Research auprès de 2 000 hommes noirs au Royaume-Uni a révélé que près d’un quart (24 %) des personnes ayant tenté de se faire tester au cours de l’année écoulée ont déclaré avoir été gênées par un médecin généraliste.

L’enquête a également révélé qu’un quart (25 %) des personnes interrogées estimaient que la discrimination les empêchait de se faire tester pour le cancer de la prostate, tandis qu’un peu moins de la moitié (47 %) pensaient qu’elles recevraient le même niveau de soins du NHS que leurs homologues blancs.

Le sondage a également révélé que 22 % des hommes noirs âgés de 45 à 54 ans n’ont pas subi de test PSA malgré leur demande, nombre d’entre eux s’étant fait dire par leur médecin généraliste que le test n’était pas nécessaire.

Le rapport révèle également que 84 % des personnes noires estiment qu’il devrait y avoir davantage de recherches médicales impliquant des personnes noires. Un pourcentage similaire (83 %) estime que davantage de personnes noires devraient participer à la recherche médicale et 73 % estiment que les choses ne pourraient que s’améliorer si cela se produisait.

Les hommes noirs au Royaume-Uni ont un risque plus élevé de développer un cancer de la prostate au cours de leur vie que les autres hommes. Un homme noir sur quatre sera diagnostiqué au cours de sa vie, contre un sur huit pour l’ensemble des hommes.

Chaque année, plus d’un million d’hommes dans le monde sont diagnostiqués avec cette maladie. Les chances de survie sont relativement bonnes : 78 % des hommes survivent 10 ans ou plus après le diagnostic, en particulier s’ils sont diagnostiqués tôt. Beaucoup peuvent vivre des décennies sans symptômes ni besoin de traitement.

Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez les hommes au Royaume-Uni, avec 55 100 nouveaux cas Chaque année, selon Cancer Research UK.

Oliver Kemp, directeur général de Prostate Cancer Research, a déclaré : « Ces chiffres en noir et blanc sont choquants et constituent un appel important à l’action. La communauté ne devrait pas être la seule à devoir résoudre ce problème. Tout comme nous avons vu des membres de la communauté se rassembler autour de notre campagne Real Talk, nous appelons le gouvernement, le NHS et d’autres partenaires à s’unir et à travailler avec nous pour combler ce fossé en matière de santé. »

« Il est essentiel de sensibiliser la population, mais aussi les professionnels de santé et les décideurs politiques. Nous appelons les médecins généralistes à tenir compte du risque plus élevé que présentent les hommes noirs lorsqu’ils envisagent de faire un test PSA, et le gouvernement à introduire le dépistage chez les hommes appartenant à des groupes à haut risque. Nos données montrent que 82 % des hommes noirs seraient prêts à participer à un tel programme, s’il était mis en place. Il est stupéfiant de penser au nombre de vies qui pourraient être sauvées. »