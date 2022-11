Selon une agence de l’UE, le nombre d’asiles augmente et pourrait mettre à rude épreuve les installations

BRUXELLES (AP) – Le nombre de personnes demandant une protection internationale en Europe a atteint des sommets jamais vus depuis que plus d’un million de personnes ont cherché refuge sur le continent il y a sept ans et pourraient mettre à rude épreuve les systèmes d’asile nationaux, a déclaré mercredi une agence de l’Union européenne.

Environ 84 500 personnes ont demandé l’asile en août dans les 27 pays membres de l’UE plus la Norvège et la Suisse, tandis qu’environ 255 000 autres, la plupart d’Ukraine, ont également demandé une forme de protection temporaire, a indiqué l’Agence de l’UE pour l’asile. C’est une augmentation de 16 % par rapport au mois de juillet.

Près d’un tiers des demandeurs venaient d’Afghanistan et de Syrie. Des ressortissants turcs, indiens et marocains ont également cherché refuge en nombre croissant, a indiqué l’agence. De nombreuses personnes du Bangladesh, du Pakistan, de Tunisie et de Géorgie ont également postulé.

L’agence a déclaré que les chiffres d’août s’élèvent à environ la moitié de ceux enregistrés à la fin de 2015, où les totaux mensuels atteignaient 170 000. Il a déclaré que bon nombre de ceux qui postulent entrent en Europe depuis la région des Balkans occidentaux.

L’arrivée massive de réfugiés de guerre syriens, principalement dans les îles grecques, en 2015 a submergé les structures d’accueil européennes et déclenché l’une des plus grandes crises politiques de l’UE. Les nations se sont disputées pour savoir qui devait assumer la responsabilité des réfugiés et si d’autres pays devaient aider.

Le problème n’est pas résolu et la refonte du système d’asile de l’UE progresse peu.

L’agence a indiqué que les demandes d’asile déposées par des Syriens et des Afghans ont augmenté en août d’environ 30 % par rapport au mois de juillet. Les ressortissants afghans ont déposé environ 127 000 demandes depuis que les talibans ont pris le contrôle en août 2021 à la suite de la sortie chaotique des forces internationales dirigée par les États-Unis.

Le nombre d’enfants voyageant seuls qui ont demandé une protection internationale en Europe a également fortement augmenté en août pour atteindre près de 4 700, en hausse de 28 % par rapport à juillet, contre principalement en provenance d’Afghanistan et de Syrie, a indiqué l’agence.

Le troisième plus grand groupe de ressortissants en quête de protection venait de Turquie, qui est candidate à l’adhésion à l’UE et a reçu des milliards d’euros de fonds européens au cours des sept dernières années pour aider à empêcher les ressortissants syriens d’entrer en Europe. Environ 4 600 Turcs ont demandé l’asile en août, le plus depuis au moins 2014.

The Associated Press