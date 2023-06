Selon un sondage, la principale préoccupation des électeurs Swing concernant le travail est le coût de la vie

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les principales préoccupations des électeurs swing concernant le travail sont révélées dans un nouveau sondage qui montre que près d’un tiers craignent que le parti ne fasse pas un meilleur travail pour lutter contre la crise du coût de la vie que les conservateurs.

Parmi les autres raisons pour lesquelles les membres du public disent hésiter à soutenir le parti de Keir Starmer, citons le fait de ne pas savoir ce que représente l’opposition (24%) et la crainte qu’elle n’augmente les impôts (22%) si elle remporte les prochaines élections générales.

Plus de 2 000 électeurs ont été interrogés pour le groupe de réflexion The New Britain Project entre le 12 et le 15 mai dans le cadre d’un sondage exclusif.

Le gouvernement a mis en place un certain nombre d’aides financières visant à aider les ménages à couvrir le coût de leurs factures et s’est fixé pour objectif de réduire de moitié l’inflation, qui grignote le budget des ménages, d’ici la fin de l’année.

Malgré l’aide, un grand nombre de personnes pensent que les ministres ne font pas assez pour les aider à traverser la crise financière alors que le soutien aux ménages à revenu moyen touche à sa fin.

Les travaillistes ont déclaré qu’ils introduiraient une « vraie » taxe sur les bénéfices exceptionnels des géants du pétrole et du gaz pour aider les gens à payer leurs factures d’énergie et pour financer un gel de la taxe d’habitation pour les ménages à court d’argent, dont certains font face à des hausses allant jusqu’à 6 pour cent.

Mais les critiques ont souligné que le parti a utilisé la politique, qui, selon lui, permettrait de lever environ 13 milliards de livres sterling, pour financer d’autres promesses que l’on estime à 40 milliards de livres sterling.

Et quelque 31% des électeurs swing ne sont pas convaincus que les travaillistes peuvent améliorer la crise du coût de la vie et améliorer leurs finances personnelles, selon un sondage réalisé par More in Common pour The New Britain Project.

Parmi ceux qui étaient le plus préoccupés par le coût de la vie, 20 % étaient des hommes et 32 ​​% des femmes.

Près d’un tiers des électeurs swing ne sont pas convaincus que les travaillistes peuvent améliorer la crise du coût de la vie (PENNSYLVANIE)

Les baby-boomers, ceux âgés de 56 à 74 ans, étaient le groupe le plus représenté dans cette catégorie avec 38 %, suivis de la « génération silencieuse » (75 ans et plus) en deuxième position avec 36 %. Quelque 19 % appartenaient à la génération Z (18-24 ans), 23 % à la génération Y (25-40 ans) et 34 % à la génération X (41-45 ans).

L’enquête a été réalisée après que la Banque d’Angleterre a relevé les taux d’intérêt pour la 12e fois consécutive à 4,5%, aggravant la misère des titulaires d’hypothèques avec des accords de suivi et des locataires potentiellement confrontés à des augmentations de la part des propriétaires qui répercutent les coûts supplémentaires.

Bien que les travaillistes aient une avance à deux chiffres dans les sondages, les détracteurs de M. Starmer à Westminster – certains d’entre eux au sein de son propre parti – ont accusé le chef de ne pas avoir défini une vision plus large de la manière dont il souhaite gouverner le pays.

M. Starmer a repoussé ces affirmations en insistant sur le fait qu’il avait adopté une approche en trois volets de la stratégie électorale du parti travailliste depuis sa prise de fonction à la direction en avril 2020 : détoxifier la marque après un scandale d’antisémitisme ; dénoncer le gouvernement comme « inapte à gouverner » avant d’exposer sa propre vision.

Le dirigeant travailliste a également défini cinq missions nationales qui, selon lui, constitueront le cœur du manifeste du parti avant les prochaines élections générales, qui se tiendront au plus tard en janvier 2025 mais sont largement attendues à l’automne de l’année prochaine.

Les prix des denrées alimentaires devraient dépasser les factures d’énergie au centre de la crise du coût de la vie (PENNSYLVANIE)

Au cours des dernières semaines, à la suite des résultats largement réussis des élections locales du parti en mai, les travaillistes ont fait un certain nombre d’annonces politiques visant à gagner les électeurs.

Le parti s’est engagé à donner aux autorités locales plus de pouvoir pour construire sur la ceinture verte dans le but de lutter contre la pénurie de logements paralysante au Royaume-Uni et a promis d’arrêter les nouveaux projets pétroliers et gaziers en mer du Nord. Des informations publiées vendredi matin ont indiqué que le parti envisageait également de modifier le système de prêts étudiants, ce qui entraînerait une réduction des remboursements des diplômés.

Plus tôt cette année, le parti a proposé d’augmenter l’impôt sur le revenu pour les 1,3 million de personnes dont le revenu imposable dépasse 80 000 £.

Anna McShane, directrice du New Britain Project, a déclaré: «Pour comprendre le défi auquel est confronté Keir Starmer, vous devez comprendre la profonde désillusion du public qui a pris racine. La grande majorité des gens pensent que rien ne fonctionne plus en Grande-Bretagne et ils ne pensent tout simplement pas qu’un politicien puisse y remédier.

«Il sait qu’il doit à la fois articuler un plan pour la reprise de la Grande-Bretagne et rétablir cette confiance vitale avec les électeurs. Il a fait face à de nombreuses critiques, mais les récentes annonces politiques sur le logement et le NHS indiquent qu’il est prêt à prendre des risques et à commencer à développer une vision qu’il peut apporter au pays dans 18 mois.

Le travail a été contacté pour commentaires.

Les autres résultats clés du sondage comprennent :