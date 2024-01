Selon un rapport, une clinique de la Maison Blanche a distribué de manière inappropriée des substances contrôlées sous les administrations précédentes

WASHINGTON — L’unité médicale de la Maison Blanche a connu des « problèmes graves et systémiques » avec ses opérations pharmaceutiques et a fourni soins de santé à des membres du personnel inéligibles avant l’administration Biden, selon un rapport cinglant du Département de la DéfenseBureau de l’Inspecteur général.

L’enquête pluriannuelle a été déclenchée en 2018 par des plaintes alléguant qu’un médecin militaire supérieur de la clinique de la Maison Blanche s’était « livré à des pratiques médicales inappropriées ». L’enquête comprenait des visites sur place et s’est concentrée sur une période de trois ans sous l’administration Trump, ainsi que des entretiens avec des employés remontant à 2009.

“L’unité médicale de la Maison Blanche a distribué des médicaments sur ordonnance, y compris des substances contrôlées, au personnel non éligible de la Maison Blanche”, a déclaré le rapport, ce qui était sorti ce mois-ci.

L’unité a également conservé des registres pour les médicaments de l’annexe II – tels que le fentanyl, l’hydrocodone, la morphine et l’oxycodone – dans le même inventaire qui contenait les registres des autres médicaments, selon le rapport, même si la réglementation fédérale exige qu’ils soient conservés séparément.

Les dossiers manuscrits de la clinique émanant de l’administration Trump « contenaient souvent des erreurs dans le décompte des médicaments, du texte illisible ou du texte barré qui n’était pas annoté de manière appropriée », indique le rapport.

L’unité médicale de la Maison Blanche, qui comprend plusieurs cliniques dans la région de Washington, est composée d’employés militaires et civils et supervisée par le ministère de la Défense.

Le représentant Ronny Jackson, R-Texas, était le médecin de la Maison Blanche des présidents Barack Obama et Donald Trump avant son départ en 2018.

La directrice des communications de Jackson, Kate Lair, a déclaré dans une déclaration à NBC News que le membre du Congrès n’était pas directeur de l’unité médicale de la Maison Blanche pendant la période pour laquelle la majeure partie des documents ont été fournis pour le rapport. Elle a noté que Jackson était le médecin du président sous Obama et plus tard le conseiller médical en chef du président sous Trump, et a déclaré que cette dernière position, qui Jackson a assumé début 2019était un rôle politique en matière de soins de santé et “n’avait aucune association ni implication avec la prestation de soins cliniques de l’unité médicale de la Maison Blanche”.

Le rapport de l’inspecteur général ne nomme pas Jackson.

Un séparé Rapport de l’inspecteur général du Pentagoneà partir de 2021, a déclaré que Jackson s’était livré à une « conduite inappropriée » lorsqu’il était médecin de la Maison Blanche.

La Maison Blanche a renvoyé les demandes de commentaires au ministère de la Défense, qui n’a pas commenté les conclusions du rapport. La campagne Trump n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le rapport indique également que le bureau médical de la Maison Blanche a dépensé des dizaines de milliers de dollars sous l’administration Trump en médicaments de marque au lieu d’équivalents génériques moins chers.

De 2017 à 2019, l’unité a dépensé environ 46 500 $ en Ambien, un somnifère, qui, selon le rapport, est « 174 fois plus cher que son équivalent générique ». La clinique a également dépensé près de 100 000 dollars au cours de cette période pour le Provigil, un stimulant « 55 fois plus cher que son équivalent générique », indique le rapport.

En 2019, les enquêteurs ont tenté d’obtenir des dossiers antérieurs, mais les responsables de l’unité médicale de la Maison Blanche ont déclaré qu’ils n’avaient conservé les dossiers pharmaceutiques que pendant deux ans, selon le rapport.

« Sans la surveillance d’un personnel pharmaceutique qualifié, les pratiques de gestion pharmaceutique de l’unité médicale de la Maison Blanche auraient pu être sujettes à des erreurs de prescription et à une gestion inadéquate des médicaments, augmentant ainsi le risque pour la santé et la sécurité des patients traités au sein de l’unité », indique le rapport.

Il détaille également la distribution de médicaments aux membres non éligibles du personnel de la Maison Blanche, ce qui signifie que certains membres du personnel « ont reçu des soins spécialisés et des interventions chirurgicales gratuits dans des établissements de traitement médical militaire ». L’unité a également distribué des médicaments comme Ambien et Provigil « sans vérifier l’identité du patient », indique le rapport. Une partie du rapport cite des entretiens avec des employés qui travaillaient à la Maison Blanche depuis 2009, sans préciser quand de tels incidents ont eu lieu.

Le bureau de l’IG du Pentagone a recommandé une série de changements de politique, notamment l’élaboration d’un plan de surveillance pharmaceutique pour l’unité médicale de la Maison Blanche, l’élaboration de procédures de stockage, de prescription et de distribution des médicaments, et l’amélioration des méthodes permettant d’établir l’éligibilité des patients.

Le Pentagone a accepté ces recommandations, selon une lettre jointe au rapport.