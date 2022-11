Selon un rapport du Sénat, les régimes privés d’assurance-maladie ont induit les clients en erreur pour qu’ils s’inscrivent

Les plans Medicare Advantage sont devenus de plus en plus populaires. Ils sont tenus d’offrir des avantages similaires à ceux de l’assurance-maladie traditionnelle, et beaucoup incluent des extras comme des prestations dentaires, des abonnements à un gymnase ou des primes moins élevées. Mais les plans viennent généralement avec des réseaux de fournisseurs limités, ce qui signifie que changer de plan pourrait signifier perdre l’accès aux médecins ou la couverture de certaines ordonnances. La plupart des bénéficiaires de Medicare sont autorisés à changer de plan une fois par an, pendant une période connue sous le nom d’inscription ouverte, qui cette année a commencé le 15 octobre et se termine le 7 décembre.

C’est la période de l’année où les publicités, les publipostages et les télévendeurs sont les plus répandus. Medicare a récemment promis d’augmenter sa surveillance cette année et l’année prochaine, mais la popularité croissante du programme et la réglementation plus souple sous l’administration Trump semblent avoir entraîné une augmentation des plaintes auprès de Medicare.

Le rapport indique que les plaintes adressées aux Centers for Medicare and Medicaid Services ont plus que doublé, passant de 15 497 plaintes en 2020 à 39 617 en 2021. Plusieurs régulateurs d’assurance d’État ont également constaté une augmentation.