Toutes ces préoccupations se sont avérées vraies. Mais les dommages sociaux causés par ce qu’on a appelé la «pandémie de l’ombre» peuvent être ressentis pendant des décennies. C’est la sombre conclusion d’un annuaire rapport sur l’écart mondial entre les sexes publié cette semaine par le Forum économique mondial, qui maintient un indice «d’égalité des sexes» dans 156 pays.

Sur la base de ses évaluations graduées dans chaque pays sur quatre grands critères – allant de la participation des femmes à la politique et à l’économie à l’accès aux soins de santé et à l’éducation – l’organisation avait précédemment prédit que l’égalité des sexes était dans un siècle. Mais l’effet de la pandémie a maintenant ajouté environ 36 ans au calcul, en fait, la durée d’une autre génération.

« La pandémie du COVID-19 a créé de nouveaux obstacles à la construction d’économies et de sociétés inclusives et prospères », a écrit Saadia Zahidi, Directeur du WEF, dans l’avant-propos du rapport. « Les disparités entre les sexes préexistantes ont amplifié la crise de manière asymétrique entre les hommes et les femmes, même si les femmes ont été à l’avant-garde de la gestion de la crise en tant que travailleuses vitales. »

Zahidi a ajouté qu’elle espérait « que ce rapport servira d’appel à l’action pour les dirigeants à intégrer l’égalité des sexes comme un objectif central de nos politiques et pratiques pour gérer la reprise pandémique, au profit de nos économies et de nos sociétés ». Certaines des solutions dans les pays développés sont bien connues, notamment des investissements importants du gouvernement et du secteur privé dans les soins, ainsi que des efforts visant à égaliser l’accès au congé de soins pour les hommes et les femmes sur le marché du travail.

La douleur est trop réelleLes données suggèrent que certains des secteurs les plus touchés par les verrouillages pandémiques étaient des domaines dans lesquels les femmes sont plus susceptibles d’être employées – y compris le tourisme et le commerce de détail, ainsi que les emplois dans les secteurs informels des pays en développement. Combinée à la pression supplémentaire pour fournir des soins à domicile, Zahidi a écrit, « la crise a stoppé les progrès vers l’égalité des sexes dans diverses économies et industries ».

Aux États-Unis seulement, plus de 2 millions de femmes ont quitté le marché du travail au cours de l’année écoulée. Et selon une étude du site de médias sociaux professionnels LinkedIn, le pourcentage de femmes qui emploient des femmes, en particulier à des postes de direction, a chuté après des gains ces dernières années. Des inégalités plus larges persistent: le rapport du WEF prédit que, selon les tendances actuelles, les hommes et les femmes aux États-Unis, recevoir un salaire égal en six décennies

Les femmes restent également nettement sous-représentées dans les secteurs qui englobent les principales industries du futur dans le monde développé: Selon le WEFdans les données et l’intelligence artificielle, les femmes représentent 32 pour cent de la main-d’œuvre; en ingénierie, 20 pour cent; dans le cloud computing, 14%.

Ailleurs, la photo est d’autant plus préoccupanteL’Asie du Sud est à environ deux siècles de la réalisation de l’égalité des sexes, selon le rapport, et les pays d’Asie de l’Est sont à plus de 165 ans. Selon séparé enquêtes menées par la Banque mondiale, les femmes d’Amérique latine étaient 44% plus susceptibles de perdre leur emploi au début de la crise. En outre, 21 pour cent des femmes qui étaient employées avant la pandémie sont apparemment sans travail. L’écart persistant entre les sexes dans la main-d’œuvre, a conclu la Banque mondiale, pourrait coûter aux pays d’Amérique latine et des Caraïbes environ 14% du PIB collectif par habitant de la région au cours des trois prochaines décennies.

L’impact de la pandémie va bien au-delà des préoccupations économiques. Nouvelle recherche par The Lancet, un journal britannique sur la santé, a constaté que les résultats en matière de santé maternelle dans le monde se sont détériorés au cours de la pandémie, notamment « une augmentation des décès maternels, des mortinaissances, des grossesses extra-utérines interrompues et de la dépression maternelle ».

«Les données d’une douzaine d’études ont montré que les chances de mortinatalité augmentaient de 28%. Et le risque que les femmes meurent pendant la grossesse ou l’accouchement a augmenté de plus d’un tiers dans deux pays: le Mexique et l’Inde ». le New York Times a noté

Alors que les problèmes de santé sont à la hausse, le plus grand écart entre les sexes, tel que mesuré par le Forum économique mondial, réside dans «l’autonomisation politique». Les femmes ne représentent qu’environ 26% des quelque 35 500 sièges parlementaires et seulement 22,6% des plus de 3 400 ministres reconnus dans les données de l’organisation.