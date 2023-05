Selon un rapport de l’ONU sur les droits de l’homme, près de 500 personnes seraient mortes dans le massacre d’un village malien l’année dernière

Les forces maliennes soutenues par des militaires étrangers auraient tué au moins 500 personnes en plusieurs jours dans un village l’année dernière, a déclaré l’ONU vendredi, augmentant considérablement le nombre de morts de ce qui a déjà été qualifié de pire atrocité au Mali depuis une décennie. lutter contre les groupes extrémistes.

Le nouveau rapport du Bureau des droits de l’homme de l’ONU détaille les violences qui ont eu lieu dans le village de Moura, dans le centre du Mali, au cours de cinq jours, et relève un précédent bilan de 300 morts donné par Human Rights Watch.

Le haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Volker Turk, a qualifié ces conclusions d’« extrêmement troublantes ».

« Les exécutions sommaires, les viols et la torture pendant les conflits armés constituent des crimes de guerre et pourraient, selon les circonstances, constituer des crimes contre l’humanité », a déclaré Turk.

Les autorités maliennes ont déclaré que leur opération de mars dernier avait neutralisé les extrémistes et n’avait pas permis aux enquêteurs de l’ONU de visiter le village. Les enquêteurs de l’ONU ont analysé les images satellites en plus de s’entretenir avec les victimes et les témoins, selon le rapport.

La France et d’autres ont allégué que les forces maliennes à Moura avaient été aidées par des mercenaires russes du groupe Wagner. Dans le rapport de vendredi, les enquêteurs ont également cité des preuves similaires d’implication étrangère.

« Des témoins ont rapporté avoir vu des ‘hommes blancs armés’ qui parlaient une langue inconnue opérer aux côtés des forces maliennes et semblant parfois superviser les opérations », a déclaré le Bureau des droits de l’homme de l’ONU. « Selon des témoins, les troupes maliennes faisaient des allers-retours quotidiens à Moura, mais le personnel étranger est resté pendant toute la durée de l’opération. »

Malgré neuf ans d’aide de l’armée française et d’une importante mission de maintien de la paix de l’ONU, le Mali n’a pas été en mesure d’endiguer la violence des groupes extrémistes islamiques. En août 2020, un colonel de l’armée a renversé le président démocratiquement élu du pays, déstabilisant davantage la nation ouest-africaine.

Le colonel Assimi Goita est devenu le chef du pays après avoir organisé un deuxième coup d’État neuf mois plus tard, et les relations entre son gouvernement et la France et les Nations Unies se sont fortement détériorées dans les mois qui ont suivi. La France a finalement transféré toutes ses troupes au Mali au Niger voisin, et le gouvernement malien a contacté le groupe Wagner, un groupe de mercenaires russes accusé d’atrocités dans d’autres pays où il opère.