Selon un rapport, 61 % des adultes américains souffriront d’un certain type de maladie cardiovasculaire d’ici 2050.

Maladie cardiovasculaire est la principale cause de décès et d’invalidité aux États-Unis – et de nouvelles projections montrent qu’elle pourrait devenir encore plus courante au cours des 30 prochaines années.

Dans un rapport publié mardi, l’American Heart Association affirme que plus de 6 adultes américains sur 10 (61 %) souffriront d’un certain type de maladie cardiovasculaire, ou MCV, d’ici 2050. Cela est particulièrement dû au fait que 184 millions de personnes souffriront d’hypertension, ou hypertension artériellequi devrait passer de 51,2% en 2020 à 61% en 2025.

« Cliniquement, les maladies cardiovasculaires sont identifiées comme un certain nombre d’affections spécifiques, notamment les maladies coronariennes (y compris les crises cardiaques), les arythmies (y compris la fibrillation auriculaire), les valvulopathies, les cardiopathies congénitales, l’insuffisance cardiaque, les accidents vasculaires cérébraux et l’hypertension », définit l’association dans son rapport. « Cependant, l’hypertension artérielle est également connue comme un facteur de risque majeur contribuant à la fois aux maladies cardiaques et aux accidents vasculaires cérébraux. »

Où d’autres augmentations sont-elles attendues ?

Le nombre total de diagnostics de maladies cardiovasculaires, qui incluent le nombre d’accidents vasculaires cérébraux mais pas d’hypertension artérielle, augmentera de 11,3 % à 15 %, soit de 28 millions à 45 millions d’adultes, au cours de la même période.

Selon le rapport, les accidents vasculaires cérébraux connaîtront la plus forte augmentation, passant de 3,9 % à 6,4 %, le « nombre total de prévalence ayant presque doublé, passant de 10 millions à près de 20 millions d’adultes ».

Des augmentations étaient également prévues pour les maladies coronariennes (de 7,8 % à 9,2 %) et l’insuffisance cardiaque (de 2,7 % à 3,8 %).

Et même si l’on prévoit une baisse des diagnostics d’hypercholestérolémie, d’autres facteurs de risque comme obésité et diabète augmentera également, passant respectivement de 43,1% à 60,6% et de 16,3% à 26,8%.

La prévalence varie également selon les groupes raciaux et ethniques, selon le rapport. Par exemple, l’augmentation du nombre total projeté de personnes atteintes de maladies cardiovasculaires et de mauvais comportements en matière de santé a augmenté le plus parmi les adultes hispaniques et les populations asiatiques, tandis que les adultes noirs devraient avoir la plus forte prévalence d’hypertension, de diabète et d’obésité.

Ces disparités peuvent être attribuées au « racisme individuel, structurel et systémique, ainsi qu’à des facteurs socio-économiques et à l’accès aux soins », note le rapport.

