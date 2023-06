Selon un législateur de l’Ohio, un accord visant à empêcher le défaut financier des États-Unis rejette une proposition de taxe minière de 30% sur les crypto-monnaies.

Le représentant Warren Davidson affirme que la législation visant à relever le plafond de la dette fédérale interdit les «taxes proposées», comme une taxe de 30% sur l’électricité utilisée par les mineurs de crypto-monnaie.

Selon le représentant de l’Ohio Warren Davidson, une proposition de taxe sur la consommation d’énergie des mineurs de crypto-monnaie sera probablement supprimée dans le cadre d’un accord de principe visant à empêcher le gouvernement américain de faire défaut sur ses dettes.

À la suite de discussions avec le président Joe Biden et le président de la Chambre Kevin McCarthy, les législateurs américains ont publié le 28 mai un projet de mesure permettant au gouvernement de relever le plafond de la dette, un plafond imposé sur le montant de la dette que le département du Trésor peut contracter. Pour éviter ce qui semblerait être un désastre économique pour le gouvernement américain, la législation doit encore être approuvée par le Congrès avant d’entrer en vigueur.

Le plafond de la dette serait suspendu pendant deux ans en vertu de la législation proposée, permettant au gouvernement américain de continuer à emprunter de l’argent et à payer ses factures. Bien que les estimations les plus récentes suggèrent que cela était peu probable, le président Biden aurait voulu que l’accord inclue des augmentations d’impôts spécifiques pour les entreprises et les personnes à revenu élevé.

Davidson a déclaré dans un tweet le 28 mai que la législation empêchait les «taxes proposées», comme une taxe de 30% sur l’électricité utilisée par les mineurs de bitcoins qui était incluse dans le budget FY2024 du président Biden. Si ce dernier avait été approuvé, les mineurs auraient pu être soumis à une augmentation de la taxe de 10 % sur trois ans sur l’électricité produite à partir de 2024.

Le président Biden a déclaré après les négociations : « L’accord […] représente un compromis, ce qui signifie que personne n’a obtenu tout ce qu’il voulait. Pour la première fois dans l’histoire de notre pays, l’accord évite le pire scénario d’un défaut.

Bien avant que la possibilité d’un défaut financier ne semble être un problème, la Maison Blanche et les partisans de la taxe minière avaient été critiqués par de nombreux habitants de la région. Dan Held, un ancien responsable de la croissance de Kraken, et plusieurs bitcoiners ont fait l’éloge du projet de loi sur le plafond de la dette.

La date limite de défaut de paiement, qui est prévue pour juin, signifie que le gouvernement américain n’est pas tout à fait tiré d’affaire. L’accord bipartite a signalé que les législateurs vont de l’avant, mais la Chambre des représentants reste divisée, avec de nombreux membres républicains ouvertement hostiles au président McCarthy. Le 31 mai, l’assemblée législative devrait se réunir et voter sur la proposition.

