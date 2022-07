Selon un groupe d’aide, des enfants yéménites meurent toujours de faim

Dans une interview accordée à l’Associated Press à Beyrouth une semaine après sa visite au Yémen, Hossam Elsharkawi a déclaré que la guerre en Ukraine avait entraîné une hausse des prix du carburant, du blé et des denrées alimentaires.

BEYROUTH – Une trêve entrée en vigueur en avril au Yémen déchiré par la guerre n’a pas amélioré les conditions humanitaires dans le pays et la guerre russo-ukrainienne fait mourir de faim des enfants, a déclaré vendredi le directeur régional d’un important groupe d’aide.

« Les hausses de prix sont insupportables. La situation au Yémen était déjà catastrophique avant l’Ukraine, maintenant elle est cent fois pire », a déclaré Elsharkawi, de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. « Des enfants meurent au Yémen. Ils ne font pas que souffrir, ils meurent de faim.

La FICR est le plus grand réseau humanitaire au monde, comprenant 192 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Une trêve de deux mois entre le gouvernement internationalement reconnu et les Houthis soutenus par l’Iran qui est entrée en vigueur le 2 avril a été prolongée de deux mois supplémentaires le 2 juin.

Les combats au Yémen ont éclaté en 2014, lorsque les Houthis sont descendus de leur enclave du nord et ont pris le contrôle de la capitale, forçant le gouvernement à s’exiler en Arabie saoudite. Une coalition dirigée par l’Arabie saoudite est entrée en guerre au début de 2015 pour tenter de rétablir le gouvernement au pouvoir.

Le conflit, qui s’est finalement transformé en une guerre par procuration entre l’Arabie saoudite et l’Iran, a tué plus de 150 000 personnes, dont plus de 14 500 civils. Le résultat a été l’une des pires crises humanitaires au monde, poussant des millions de Yéménites au bord de la famine.