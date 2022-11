Selon un expert, les parents d’enfants qui réussissent ne s’inquiètent pas du temps passé devant un écran – ils enseignent ces 3 compétences à la place

L’un des plus complets études sur le sujet ont constaté que chez plus de 350 000 adolescents, l’utilisation de la technologie n’était associée qu’à 0,4 % des différences globales de bien-être mental des adolescents.

Recherchez et explorez des applications, des jeux et des sites Web avec vos enfants. Lisez ensemble le contrat d’utilisation et les avis, et partagez vos valeurs et préoccupations les uns avec les autres.

Apprenez à vos enfants que les écrans et la technologie ne sont pas catégoriquement de “mauvaises” influences. Ils peuvent également être des outils de connexion, d’apprentissage et de croissance.

Je suis presque sûr que mon fils a appris à lire en partie parce qu’il était obsédé par l’application Alphabet sans fin quand il était en maternelle. Pendant la pandémie, il a passé une grande partie de son temps d’écran à jouer aux échecs en ligne et à coder sur Boîte à bitsqui lui ont tous deux appris des compétences utiles.

Téléchargez des jeux et des applications éducatifs pour votre enfant et encouragez-le à réfléchir à l’utilisation ou non de sa technologie pour le bien.

Après qu’ils aient passé du temps sur leur téléphone, demandez : « Qu’avez-vous appris ? » ou “A qui as-tu parlé ? Que se passe-t-il dans leur vie ?”

Les écrans sont un outil, et comme tout outil, ils peuvent être utiles ou nuisibles selon la façon dont ils sont utilisés. Notre objectif en tant que parents devrait être d’aider les enfants à apprendre à les utiliser de manière saine et constructive.

Melinda Wenner Moyer est un rédacteur en chef primé de Scientific American, un collaborateur hebdomadaire du New York Times et un membre du corps professoral de l’Arthur L. Carter Journalism Institute de NYU. “Comment élever des enfants qui ne sont pas A——-“ est son premier livre. Abonnez-vous à sa newsletter ici.

