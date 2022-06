Selon un expert de l’ONU, l’engagement du Myanmar en faveur d’élections propres est « absurde »

KUALA LUMPUR, Malaisie (AP) – La promesse du Myanmar dirigé par l’armée d’élections libres et équitables l’année prochaine est « absurde », a déclaré jeudi un expert de l’ONU alors qu’il avertissait la communauté internationale de ne pas tomber dans le piège de la propagande du régime militaire pour légitimer son règne.

Tom Andrews, le rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme au Myanmar, a déclaré que l’armée travaillait dur pour « créer une impression de légitimité » après avoir renversé le gouvernement de la dirigeante civile Aung San Suu Kyi lors d’une prise de pouvoir en février 2021.

« Toute suggestion selon laquelle il pourrait y avoir une possibilité d’élections libres et équitables au Myanmar en 2023 est franchement absurde. Vous ne pouvez pas avoir d’élections libres et équitables si vous avez enfermé vos adversaires. Vous ne pouvez pas avoir d’élections libres et justes si vous mettez vos adversaires dans le couloir de la mort. C’est un scandale », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse lors d’une visite en Malaisie.

« Leur machine de propagande fonctionne 24 heures sur 24 et ils prendront n’importe quelle preuve qu’ils pourront trouver pour donner l’impression que la communauté internationale les reconnaît comme légitimes. C’est quelque chose dont nous sommes très prudents et très prudents et que nous ne tombons pas dans ce piège de la propagande », a ajouté Andrews.

L’armée a pris le pouvoir en invoquant une fraude généralisée lors des élections générales de 2020. Il a nommé de nouveaux membres à la Commission électorale de l’Union, qui a déclaré que les nouveaux scrutins multipartites l’année prochaine seraient libres et équitables.

Andrews a déclaré que l’ASEAN devait intensifier la pression sur l’armée du Myanmar pour qu’elle mette fin à sa violence et libère tous les prisonniers politiques. Il a déclaré que le plan de consensus en cinq points de l’ASEAN devrait être renforcé pour inclure des actions et des délais clairs.

« Le consensus en cinq points n’a aucun sens s’il est simplement assis sur un morceau de papier », a-t-il déclaré. « Sa seule chance de faire la différence est de le mettre en action significative avec une stratégie, avec un plan d’action, avec un calendrier. »

Andrews a félicité la Malaisie pour avoir engagé le gouvernement d’unité nationale de l’opposition du Myanmar, mis en place par des législateurs élus qui se sont vu refuser leur siège au Parlement par le coup d’État militaire. Il a exhorté les autres pays à faire de même, qualifiant le NUG d’« entité légitime » combattant une armée brutale.

Il a déclaré que le NUG pourrait également offrir des ressources pour fournir une aide humanitaire au Myanmar afin que la junte ne puisse pas utiliser l’aide comme une « arme de guerre ».

L’armée a fait face à une opposition généralisée à son régime. Après que les soldats et la police ont utilisé la force meurtrière pour écraser les manifestations pacifiques, une insurrection armée de bas niveau a émergé dans les villes et les campagnes.

Selon l’Association d’assistance aux prisonniers politiques du Myanmar, plus de 2 007 manifestants et passants ont été tués lors de la répression de la junte, bien que le gouvernement évalue le nombre de morts à environ un tiers de ce chiffre.

The Associated Press