Selon un analyste d’Apple, l’iPad pliable arrivera en 2024

La plus grande usine d’iPhone au monde, située en Chine et dirigée par Foxconn, a fait face à des perturbations en 2022. Cela devrait se répercuter sur les résultats du trimestre de décembre d’Apple. Pendant ce temps, les analystes ont remis en question la demande d’iPhone 14 des consommateurs chinois.

Pomme ralentira le rythme des sorties d’iPad pour le reste de 2023, avec un œil sur la sortie d’un iPad pliable d’ici 2024, a noté l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo a écrit le lundi.

“Je suis optimiste quant à l’iPad pliable en 2024 et je m’attends à ce que ce nouveau modèle stimule les livraisons et améliore la gamme de produits”, a écrit Kuo sur Twitter. La prédiction de Kuo s’aligne sur un rapport du cabinet d’analystes CCS Insight, qui a écrit en octobre 2022 que la société Cupertino lancerait un iPad pliable avant un iPhone pliable.

Plusieurs autres fabricants, dont Lenovo et Samsung , fabriquez des ordinateurs portables ou des téléphones avec des écrans pliables pleine grandeur. Apple a jusqu’à présent hésité à tirer parti de la technologie OLED de la même manière. Rival Samsung a sorti plusieurs téléphones pliables mais Apple a conservé la forme rectangulaire de l’iPhone depuis son lancement.

“Pour le moment, cela n’a aucun sens pour Apple de créer un iPhone pliable. Nous pensons qu’ils éviteront cette tendance et plongeront probablement un orteil dans l’eau avec un iPad pliable”, a déclaré à CNBC Ben Wood, chef de la recherche chez CCS Insight. une entrevue de 2022.

En 2021, Kuo avait prédit la sortie d’un iPhone pliable en 2024, la même année où il prédit maintenant le lancement d’un iPad pliable à la place.

Kuo s’attend à ce qu’un iPad pliable comporte une béquille en fibre de carbone provenant d’un fabricant chinois Technologie Anjie .

Un représentant d’Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Kuo est l’un des analystes Apple les plus prolifiques et les plus respectés. L’analyste a prédit plusieurs détails sur l’iPhone SE 3, le MacBook Pro 2021 et sur de nombreuses versions d’iPad qui ont été justifiées au lancement. Plus récemment, Kuo a prédit un lancement retardé du très attendu casque de réalité mixte d’Apple.