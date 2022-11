Selon l’UNESCO, un tiers des glaciers des sites du patrimoine mondial fondront d’ici 2050

Commentez cette histoire Commentaire

PARIS – Les glaciers d’au moins un tiers des sites du patrimoine mondial qui les possèdent, y compris le parc national de Yosemite, disparaîtront d’ici le milieu du siècle même si les émissions sont réduites, a averti jeudi l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture dans un nouveau rapport. Même si le réchauffement climatique est limité à seulement 1,5 degrés Celsius (2,7 degrés Fahrenheit), ce qui semble désormais peu probable, tous les glaciers de Yosemite et les plaques de glace du parc national de Yellowstone, ainsi que les quelques glaciers restants en Afrique, seront perdus.

D’autres glaciers ne peuvent être sauvés que si les émissions de gaz à effet de serre “sont considérablement réduites” et que le réchauffement climatique est plafonné à 1,5 degrés Celsius, a averti l’UNESCO, basée à Paris, dans son rapport.

Les glaciers qui fondent dans le monde livrent leurs secrets trop rapidement

Environ 50 des plus de 1 150 sites du patrimoine mondial de l’organisation ont des glaciers, qui constituent ensemble près d’un dixième de la surface glaciaire du monde.

Les quelque 19 000 glaciers situés sur des sites patrimoniaux perdent plus de 60 milliards de tonnes de glace par an, ce qui équivaut à la consommation annuelle d’eau de l’Espagne et de la France combinées et représente environ 5% de l’élévation mondiale du niveau de la mer, a déclaré l’UNESCO.

“Les glaciers reculent à un rythme accéléré dans le monde entier”, a déclaré Tales Carvalho Resende, expert en hydrologie à l’UNESCO.

L’organisation a décrit un “cycle de réchauffement” dans lequel la fonte des glaciers provoque l’émergence de surfaces plus sombres, qui absorbent alors encore plus de chaleur et accélèrent le retrait de la glace.

Outre des réductions drastiques des émissions, le rapport de l’UNESCO appelle à une meilleure surveillance des glaciers et à l’utilisation de mécanismes d’alerte précoce pour répondre aux catastrophes naturelles, y compris les inondations causées par l’éclatement des lacs glaciaires. Ces inondations ont déjà coûté la vie à des milliers de personnes et pourraient avoir en partie alimenté les inondations catastrophiques au Pakistan cette année.

Bien qu’il y ait eu quelques tentatives locales pour réduire les taux de fonte – par exemple, en recouvrant la glace de couvertures – Carvalho Resende a averti que l’intensification de ces expériences “pourrait être extrêmement difficile, en raison des coûts, mais aussi parce que la plupart des glaciers sont vraiment difficiles d’accès. ”

Tout au long de l’histoire, les glaciers ont grandi pendant les périodes très froides et ont rétréci lorsque ces étendues se sont terminées. La dernière période très froide du monde s’est terminée il y a plus de 10 000 ans, et une nouvelle fonte naturelle était attendue en Europe après la fin du dernier “petit âge glaciaire” dans le 19ème siècle.

Mais alors que les émissions de dioxyde de carbone augmentaient au cours du siècle dernier, les facteurs humains ont commencé à accélérer ce qui était censé être un recul naturel progressif. En Suisse, les glaciers ont perdu un record de 6% de leur volume rien que cette année.

Alors que la fonte supplémentaire a dans une certaine mesure compensé d’autres impacts du changement climatique – par exemple, empêcher les rivières de s’assécher malgré les vagues de chaleur – elle atteint rapidement un seuil critique, selon l’UNESCO.

Dans le glacier Forcle en Suisse, les scientifiques sont en mesure de découvrir d’anciens artefacts là où la terre était autrefois gelée. (Vidéo : Rick Noack/The Washington Post)

Dans son rapport, l’organisation écrit que le pic d’eau de fonte a peut-être déjà été dépassé sur de nombreux glaciers plus petits, où l’eau commence maintenant à diminuer.

Si la tendance se poursuit, a averti l’organisation, “peu ou pas de débit de base sera disponible pendant les périodes de séchage”.

Les changements devraient avoir des ramifications majeures pour l’agriculture, la biodiversité et la vie urbaine. “Les glaciers sont des sources cruciales de vie sur Terre”, a écrit l’UNESCO.

“Ils fournissent des ressources en eau à au moins la moitié de l’humanité”, a déclaré Carvalho Resende, qui a averti que les pertes culturelles seraient également immenses.

Partout dans le monde, le réchauffement climatique expose les artefacts anciens plus rapidement qu’ils ne peuvent être sauvés par les archéologues.

“Certains de ces glaciers sont des lieux sacrés, qui sont vraiment importants pour les peuples autochtones et les communautés locales”, a-t-il déclaré.

L’UNESCO a cité l’exemple du Festival des étoiles de neige, vieux de plusieurs siècles, dans les Andes péruviennes, qui a déjà été touché par la fonte des glaces. Les chefs spirituels partageaient autrefois des blocs de glace de glacier avec les pèlerins, mais la pratique a été arrêtée lorsque les habitants ont remarqué le recul rapide de ces dernières années.

Les petits glaciers de basse ou moyenne altitude seront les premiers à disparaître. L’UNESCO a déclaré que les taux de perte de glace dans les petites zones glaciaires “ont plus que doublé entre le début des années 2000 et la fin des années 2010”.

Cela correspond aux observations des chercheurs qui ont étudié le recul des glaciers. Matthias Huss, un glaciologue européen, a déclaré que les scientifiques avaient observé “une très forte fonte au cours des deux dernières décennies” en Suisse.