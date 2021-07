Selon l’ONU, 1 personne sur 10 souffre de malnutrition en 2020, la pandémie freinant les chances d’éradiquer la faim dans le monde d’ici 2030

Publié lundi, le rapport annuel de l’ONU, intitulé « L’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde », a illustré comment la crise de Covid a exacerbé la faim dans le monde, estimant qu’un dixième de la population mondiale souffrait de malnutrition en 2020 .

« Malheureusement, la pandémie continue de révéler les faiblesses de nos systèmes alimentaires, qui menacent la vie et les moyens de subsistance des populations du monde entier », a-t-il ajouté. notent les auteurs du rapport.

Bien qu’il soit difficile de recueillir des données concrètes pour mesurer l’étendue de la famine dans le monde, le rapport de l’ONU a estimé qu’entre 720 et 811 millions de personnes étaient confrontées à la faim en 2020, soit plus de 160 millions de personnes de plus que l’année précédente.

La publication a souligné qu’environ la moitié de toutes les personnes estimées en état de sous-alimentation se trouvent en Asie, tandis qu’un tiers se trouve en Afrique. On estime qu’environ 60 millions de personnes souffrent de malnutrition en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Les disparités dans l’accès à la nourriture étaient également répandues entre les différents sexes et groupes d’âge, les femmes étant plus souvent confrontées à la faim que les hommes l’année dernière. Le rapport de l’ONU a estimé que plus de 149 millions d’enfants dans le monde âgés de moins de cinq ans ont souffert d’un retard de croissance l’année dernière en raison de la malnutrition.

L’ONU s’était auparavant fixé comme objectif d’éradiquer la faim dans le monde d’ici 2030 ; Cependant, les statistiques du dernier rapport de l’organisation indiquent que la pandémie a réduit à néant la plupart des chances de mettre fin à l’insécurité alimentaire au cours de la prochaine décennie. Les auteurs ont donné le sombre message que la pandémie de Covid a créé une récession économique comparable aux retombées de la Seconde Guerre mondiale, et ont appelé à une action immédiate des décideurs politiques pour rectifier la situation en luttant contre la pauvreté et en offrant une aide humanitaire dans les zones de conflit.

Pendant ce temps, un nouveau rapport publié le 9 juillet par Oxfam, une organisation caritative engagée à mettre fin à la pauvreté et à la faim, fait écho à la publication de l’ONU concernant la gravité de la crise de la faim dans le monde. Oxfam a estimé que jusqu’à 11 personnes meurent actuellement de faim toutes les 60 secondes, soit presque le double du taux de mortalité de Covid.

La guerre s’est également avérée être un facteur aggravant, Oxfam affirmant que les deux tiers des personnes vivant dans les zones de conflit mouraient de faim en raison de conditions instables et de pénuries alimentaires.

Bien que le rapport de l’ONU se concentre largement sur les répercussions immédiates de la pandémie sur la nutrition, il a également averti que les conséquences de la crise de Covid auront un impact négatif sur les personnes et leur accès à la nourriture pour les années à venir, avec 660 millions de personnes qui devraient être confrontées à la faim en 2030.

