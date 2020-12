L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré qu’il appartenait aux régulateurs de donner des conseils sur les effets indésirables des vaccins Covid-19, après avoir été interrogé sur le fait que le Royaume-Uni avertissait les personnes sujettes à des réactions allergiques d’éviter le coup.

« Nous avons entendu les rapports des médias [of adverse reactions], c’est aux autorités nationales d’examiner et de réviser, » Vendredi, la porte-parole de l’OMS, Margaret Harris, a déclaré lors d’un point de presse.

« Mais les gens ne devraient pas être trop anxieux. N’oubliez pas qu’il y a un certain nombre de vaccins candidats à venir en ligne en même temps. Un vaccin peut ne pas convenir à des individus en particulier, mais vous pourriez très bien trouver un autre vaccin. »

Cela vient après que le régulateur britannique, l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé, ait déclaré mercredi aux Britanniques ayant des antécédents d’anaphylaxie de ne pas être inoculés avec le vaccin Covid-19 fabriqué par Pfizer-BioNTech.

Le conseil faisait suite au déploiement par la Grande-Bretagne du jab développé par les États-Unis et l’Allemagne un jour plus tôt, dans une mesure célébrée par les ministres du gouvernement britannique, y compris le secrétaire à la Santé Matt Hancock, qui a versé une larme et a déclaré qu’il en avait fait une. « fier d’être britannique. »

Le vaccin Pfizer a également reçu le feu vert à Bahreïn, au Canada et en Arabie saoudite, et a été recommandé pour approbation aux États-Unis par un comité consultatif de la Food and Drug Administration, bien qu’une décision formelle n’ait pas encore été prise.

Il y a plus de 50 vaccins Covid-19 actuellement en essai, mais l’OMS n’a pas encore délivré d’autorisation d’utilisation d’urgence pour aucun.

En examinant les candidats pour approbation, Harris a déclaré: « La principale chose que nous regardons est la sécurité. »

