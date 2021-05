Selon l’OMS, le bilan mondial des décès de Covid-19 est un «  sous-dénombrement important  », avec 6 à 8 millions de personnes probablement mortes du virus

Le nombre total de morts est susceptible d’être plus élevé que celui officiellement rapporté, a déclaré vendredi le Dr Samira Asma, sous-directrice générale de l’agence des Nations Unies pour les données et l’analyse, lors d’un briefing virtuel alors qu’elle discutait de son rapport annuel sur les statistiques sanitaires mondiales récemment publié.

Ce nombre serait vraiment deux à trois fois plus élevé. Je pense donc qu’environ 6 à 8 millions de décès pourraient être une estimation sur une note de mise en garde.

Les données officielles de l’OMS ont actuellement enregistré plus de 164 millions de cas de Covid-19 et 3,4 millions de décès.

Cependant, dans son rapport de vendredi, l’agence a déclaré que les données de l’Europe et de la région des Amériques suggéraient que le nombre total de décès dus à la pandémie rien qu’en 2020 était supérieur à 3 millions.

Ce chiffre ajoute 1,2 million de décès supplémentaires au nombre de morts rapporté l’année dernière, a déclaré l’OMS.

«Les données disponibles dans les pays dotés de systèmes de surveillance rapide de la mortalité suggèrent que dans de nombreux endroits, le nombre de décès signalés par Covid-19 est un sous-dénombrement significatif du bilan total de la pandémie», le rapport lu.

L’analyste des données de l’OMS, William Msemburi, a déclaré aux journalistes que le rapport avait examiné la surmortalité de 2020 – la différence entre le nombre total de décès dans la pandémie et ceux d’une année typique.

Il a déclaré que le chiffre de 6 à 8 millions incluait les décès de Covid-19 de personnes qui n’ont pas été testées pour le virus, ainsi que les décès accidentels dus à la réduction de la capacité hospitalière et à d’autres problèmes.

Le rapport a également souligné la nécessité de davantage de collecte et de modélisation de données et a souligné que les réponses sanitaires des gouvernements ont conduit à «Un certain nombre de décès ont été évités.»

