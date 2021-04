En Europe, le Royaume-Uni lève régulièrement son verrouillage et son déploiement de vaccination se poursuit au rythme. À ce jour, près de 34 millions d’adultes dans le pays ont reçu une première dose d’un vaccin contre le coronavirus, et plus de 13 millions de personnes ont reçu deux doses, les données du gouvernement montrent .

En Europe continentale, plus de 133 millions de doses de vaccins Covid ont été administrées à ce jour dans 30 comtés de l’Espace économique européen (l’UE plus l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège), selon les données du Centre européen de contrôle et de prévention des maladies.

La vitesse des programmes de vaccination varie énormément dans l’UE, certains pays progressant plus vite que d’autres.

Kluge de l’OMS a exhorté les gouvernements à ne pas permettre aux programmes de vaccination, à l’engagement du public avec les vaccins ou à la surveillance du virus, de faiblir.

« Là où les taux de vaccination dans les groupes à haut risque sont les plus élevés, les admissions dans les hôpitaux diminuent et les taux de mortalité baissent. Les vaccins sauvent des vies, et ils changeront le cours de cette pandémie et finiront par contribuer à y mettre fin », a-t-il déclaré.

« Nous devons également être conscients du fait que les vaccins à eux seuls ne » mettront pas fin à la pandémie « . Sans informer et impliquer les communautés, elles restent exposées au virus. Sans surveillance, nous ne pouvons pas identifier de nouvelles variantes. Et sans recherche des contacts, les gouvernements devront peut-être réimposer des mesures restrictives. «