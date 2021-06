Des millions de personnes dans les pays les plus pauvres du monde sont à risque de « maladies tropicales négligées » avec des dizaines de milliers « susceptibles de mourir » en raison de la réduction du budget d’aide de plusieurs milliards de livres sterling du gouvernement, a averti l’Organisation mondiale de la santé.

Dans une intervention brutale, l’organe de l’ONU a critiqué le retrait du « financement essentiel » pour prévenir les maladies qui « tuent, aveuglent, défigurent et mutilent, causant des souffrances considérables et largement indicibles à des millions de personnes dans le monde ».

Cela survient au milieu d’une pression intense sur le gouvernement de Boris Johnson concernant la décision de réduire les dépenses d’aide à l’étranger de 0,7 pour cent du revenu national brut à 0,5 – soit environ 4 milliards de livres sterling – et des critiques de dizaines de députés conservateurs.

L’ancien ministre conservateur Andrew Mitchell, qui a mené une rébellion, a précédemment suggéré que « beaucoup plus » que 100 000 décès évitables « se produiraient à la suite de ces terribles coupes ».

Le gouvernement a jusqu’à présent refusé de donner aux députés un vote à la Chambre des communes sur la réduction, qui, selon les ministres, est une mesure temporaire pendant la crise économique créée par la pandémie de Covid-19, mais a refusé de dire quand le budget sera restauré.

Dans un soumission écrite à Commons International Development Comité, qui étudie l’impact des réductions, l’OMS a déclaré que de nombreuses interventions contre les maladies tropicales négligées soutenues par le Royaume-Uni impliquaient une distribution de médicaments à grande échelle.

L’organisation a déclaré que des centaines de millions de comprimés médicinaux utilisés pour traiter les maladies seront détruits en raison de la réduction, le Royaume-Uni fournissant auparavant un « financement essentiel » à 19 pays dans le cadre du programme Accélération du contrôle durable et de l’élimination des maladies tropicales négligées (ASCEND). .

La soumission de l’OMS a déclaré: « Le retrait du financement britannique rend probable qu’un inventaire national estimé de 276 802 004 comprimés donnés par des sociétés pharmaceutiques britanniques et internationales expirera et devra être incinéré, plutôt que d’être distribué aux destinataires volontaires pour prévenir et éliminer la maladie , » ils ont dit.

« Aucune source alternative évidente de financement n’existe pour combler les lacunes de financement qui seront laissées par la sortie d’ASCEND. »

Citant les réalisations du programme, l’OMS a déclaré qu’elle avait soutenu des interventions visant à prévenir la transmission de la « cécité des rivières » chez 104 millions de personnes, et des efforts pour « viser à arrêter définitivement la transmission du ver de Guinée ».

Il a ajouté : « Recherche de cas et traitement des personnes atteintes de leishmaniose viscérale, une maladie infectieuse acquise par la piqûre de phlébotomes infectés qui est mortelle sans diagnostic opportun et traitements spécifiques ; en conséquence des réductions de l’aide, 20 000 à 30 000 personnes risquent de mourir, l’incertitude de cette estimation étant liée à l’augmentation récente attendue de l’incidence de la maladie en raison des retards programmatiques liés à Covid-19 ».

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré: « L’impact sismique de la pandémie a forcé la décision difficile de réduire temporairement le budget de l’aide et de quitter certains programmes, notamment le programme Accélération du contrôle durable et de l’élimination des maladies tropicales négligées.

« Nous allons encore dépenser plus de 10 milliards de livres sterling cette année pour lutter contre la pauvreté, lutter contre le changement climatique et améliorer la santé mondiale, dont 1,3 milliard de livres sterling pour la santé mondiale. Nous nous concentrerons sur la position du Royaume-Uni à l’avant-garde de la réponse internationale à Covid-19 et continuerons à soutenir les programmes dans les pays touchés par les maladies tropicales négligées. »