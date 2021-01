Parmi les quelque 18 000 entreprises et agences qui auraient été affectées par le piratage de SolarWinds, «moins de 10» entités gouvernementales ont été compromises dans une attaque consécutive, selon de hauts responsables du renseignement.

Le directeur du renseignement national, John Ratcliffe, a officiellement blâmé la Russie pour la dernière infiltration de SolarWinds, une entreprise de technologie qui fournit des services de gestion de réseau et de sécurité à de nombreuses agences gouvernementales américaines. Plutôt que d’habitude « hautement probable » utilisé pour délimiter des informations douteuses, cependant, Ratcliffe ne pouvait que dire que la responsabilité du Kremlin était « probable » dans ses remarques mardi.

Ratcliffe a insisté sur le fait que les infiltrations semblent être pour « la collecte de renseignements » seulement, et a tenté de rassurer le public que moins de 10 agences gouvernementales avaient été davantage compromises.

« Ce travail indique qu’un acteur de la menace persistante avancée (APT), probablement d’origine russe, est responsable de la plupart ou de la totalité des cyber-compromis récemment découverts et en cours des réseaux gouvernementaux et non gouvernementaux, » Lire une déclaration d’un groupe de coordination cyber unifié comprenant ODNI, NSA et CISA.

Le cyber groupe « Croit » qu’une infime fraction seulement des quelque 18 000 clients SolarWinds concernés ont été ciblés par une activité de suivi malveillante. Le mégahack est apparemment passé inaperçu par aucune agence gouvernementale jusqu’à ce que la société de sécurité privée FireEye le rapporte. Dans ce qui semble être de la chance plutôt que des compétences, l’entreprise a remarqué que son propre réseau était piraté et a révélé la taille gigantesque de la brèche.

Malgré les allégations immédiates d’agression technologique russe, FireEye a admis lundi que le piratage venait en fait des États-Unis – versant ignominieusement de l’eau froide sur la théorie du complot à la Russiagate.

